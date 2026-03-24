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Mer. Mar 25th, 2026

Cronaca Palermo prima pagina 2

Malore al seggio: muore uno scrutatore a Palermo

di redazione #elezioni #himeraweb #palermo #Referendum

Palermo, scrutatore muore durante il voto nella scuola Scelsa

Tragedia a Palermo nel corso delle operazioni di voto per il referendum sulla giustizia. Uno scrutatore, Flaminio Puma, è morto poco dopo mezzogiorno all’interno della scuola “Giuseppe Scelsa”, in via Giovanni Villani, nel quartiere Pagliarelli. Aveva 57 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un improvviso infarto mentre si trovava al seggio. Un collega ha tentato di prestargli soccorso e di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche le autorità competenti per gli accertamenti del caso. I familiari, informati dell’accaduto, hanno raggiunto l’istituto poco dopo.

Il cordoglio della Fp Cgil Palermo

La Fp Cgil Palermo ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Flaminio Puma, architetto del Comune di Palermo, impegnato al seggio come rilevatore dati per il referendum.

“Increduli e profondamente addolorati per questa grave perdita – si legge nella nota – esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi dell’ufficio tecnico del Comune di Palermo”.

di redazione

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