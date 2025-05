Maltempo a Termini Imerese, esplode tombino in via Felice Cavallotti – Foto

Continuano i disagi per il maltempo a Termini Imerese. Esplode un tombino nella trafficata via Felice Cavallotti, si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione agli automobilisti che transitano in zona.

Sono molteplici in queste ore gli interventi da parte delle forze dell’ordine e della Protezione Civile, attivi su più fronti per garantire una buona viabilità ai cittadini e per rimuovere ogni pericolo.

A Trabia un sottopassaggio si è allagato bloccando una giovane automobilista in auto. Clicca qui per approfondire.

Ulteriori disagi si sono registrati anche a Termini Imerese, clicca qui.

WhatsApp-Image-2025-05-15-at-16.15.46 Immagine 1 di 1