Maltempo a Termini Imerese, la Sindaca Terranova: “Massima prudenza, restate a casa”, ordinanza prorogata anche per domani

Termini Imerese resta sotto stretta osservazione a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse. Nelle ultime ore la situazione in città è costantemente monitorata dall’Amministrazione comunale, con squadre operative già impegnate sul territorio per fronteggiare le criticità legate al maltempo. Alla luce dell’evoluzione del quadro meteo e dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, il Sindaco Maria Terranova ha disposto la proroga dell’ordinanza n. 40 del 19 gennaio 2026, estendendo le misure precauzionali anche per l’intera giornata di martedì 21 gennaio 2026.

Il provvedimento si basa sull’allerta meteo n. 26200 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, che segnala rischio idraulico e idrogeologico, con previsione di venti di burrasca e precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 21 gennaio.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, nel territorio comunale persistono condizioni tali da rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica, rendendo necessaria la proroga delle misure già adottate in via del tutto precauzionale.

Le disposizioni dell’ordinanza

Per la giornata di martedì 21 gennaio 2026 è stata disposta:

la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado , pubbliche e private, con sospensione delle attività didattiche;

la chiusura degli asili nido e dei centri socio-educativi ;

la chiusura dei parchi comunali Villa Palmeri e Villa Aguglia ;

la chiusura degli impianti sportivi comunali , della biblioteca comunale e del Museo civico;

la chiusura del cimitero comunale, che resterà accessibile esclusivamente per la ricezione delle salme e per le attività di Polizia Mortuaria.

L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio online e diffusa tramite il sito web del Comune e i canali istituzionali.

Gli aggiornamenti in diretta della Sindaca Maria Terranova

Nel corso di una diretta, la Sindaca Maria Terranova ha fornito aggiornamenti puntuali sulla situazione in città e sulle attività svolte nelle ultime ore:

“Siamo operativi da tutta la giornata di oggi, in questo momento siamo in pattugliamento e nella giornata di oggi abbiamo già riscontrato e risolto delle criticità.

Già nella serata di ieri siamo riusciti a ripristinare la pubblica illuminazione in alcune strade colpite, idem per quanto riguarda alcune strade dove la viabilità è stata rallentata o interrotta.

L’importante è saper gestire le criticità, che purtroppo ci sono e stiamo lavorando per risolverli in tempi celeri.”

La Sindaca ha poi confermato il permanere dell’allerta anche per la giornata di domani:

“Per la giornata di domani è stato diramato il nuovo bollettino di protezione civile e anche per la giornata di domani l’allerta resta arancione.

Il comune di Termini Imerese ricade in zona B e dunque in zona arancione e dopo un confronto con i sindaci della zona ci siamo determinati per quanto riguarda la giornata di domani per la chiusura delle scuole.”

Alla luce dell’imprevedibilità delle condizioni meteo e dell’eccezionalità dell’evento in corso, il Sindaco ha ribadito le misure previste:

“Visto il persistere dell’allerta arancione e l’imprevedibilità delle condizioni meteo, dato l’evento meteo eccezionale, i venti che su termini imerese insistono in maniera importante, per domani: saranno chiuse tutte le scuole la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con conseguente sospensione delle attività didattiche; la chiusura degli asili nido e dei centri socio-educativi; la chiusura dei parchi comunali Villa Palmeri e Villa Aguglia; la chiusura degli impianti sportivi comunali, della biblioteca comunale e del Museo civico; la chiusura del cimitero comunale, che resterà accessibile esclusivamente per la ricezione delle salme e per le attività di Polizia Mortuaria.”

Infine, un appello alla collaborazione dei cittadini:

“Tutte le comunicazioni verranno condivise attraverso i canali ufficiali, l’applicazione del comune di termini imerese, il sito web e le pagine istituzionali.

Noi intanto continueremo a monitorare tutto, e vi prego di segnalarci attraverso i canali ufficiali le difficoltà, faremo in modo di rispondere e risolvere in tempi celeri! Per domani, vi prego, massima prudenza! Noi continueremo a lavorare per garantire la sicurezza di tutti. State a casa e uscite solo se strettamente necessario!”

Raccomandazioni alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale invita la popolazione a limitare gli spostamenti, evitare le aree maggiormente esposte a rischio allagamenti o caduta di alberi e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali, segnalando eventuali criticità attraverso i canali istituzionali.