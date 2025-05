Maltempo a Termini Imerese: residente si adopera per liberare i tombini di via Libertà

Il maltempo che ha colpito la città di Termini Imerese ancora una volta non ha risparmiato i disagi creati nella trafficata via Libertà.

Una storia che si ripete, come ad ogni nubifragio la strada che collega alla strada statale 113 si è trasformata in quella che i cittadini definiscono ormai una “piscina comunale”.

Quest’oggi però un residente stanco dei disagi, ha preso l’iniziativa e munito di stivali di gomma e rastrello si è adoperato in prima persona per liberare i tombini e i condotti di scolo da erbacce e rifiuti vari.

Si è trattata di un azione spontanea, ma che ha colpito gran parte dei propri concittadini, consapevoli che quel piccolo gesto sia stato in realtà fondamentale per non bloccare o rallentare la viabilità in zona.