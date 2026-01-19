Maltempo a Termini Imerese: scatta l’ordinanza di chiusura, scuole e spazi pubblici off limits

Scatta l’ordinanza di chiusura a Termini Imerese a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani, 20 gennaio 2026. Con apposito provvedimento sindacale, il Comune ha disposto misure precauzionali straordinarie a tutela della pubblica incolumità, in seguito all’allerta meteo diramata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile.

L’ordinanza, la n. 40 del 19 gennaio 2026, prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei centri socio-educativi, oltre alla chiusura di parchi pubblici, impianti sportivi comunali e del cimitero per l’intera giornata di domani.

Il provvedimento si inserisce nel contesto dell’allerta meteo di livello arancione per rischio idraulico e idrogeologico, in vigore dalle ore 16:00 del 19 gennaio fino alle ore 24:00 del 20 gennaio 2026, caratterizzata da venti di burrasca, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale e un generale peggioramento delle condizioni meteo.

Nel documento viene inoltre richiamata l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), già disposto con precedente ordinanza, per il coordinamento degli interventi di emergenza e il monitoraggio del territorio.

Le forti raffiche di vento, che secondo le previsioni potrebbero raggiungere intensità fino a 70 km/h, rappresentano un serio pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto per il rischio di caduta di alberi, rami, strutture provvisorie ed elementi esposti.

A Termini Imerese, intanto, il maltempo ha già causato numerosi disagi: nelle ultime ore si sono registrati alberi abbattuti dal vento, strade parzialmente bloccate, disagi alla viabilità e danni ad autovetture in sosta, in particolare nella zona del Belvedere e lungo alcune arterie urbane ed extraurbane.

La diretta del primo cittadino

Nel corso della diretta di aggiornamento, la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, ha invitato i cittadini a prestare particolare attenzione nelle aree considerate più a rischio, indicando in modo specifico l’area portuale, viale Targa Florio, la zona Marina, via Salemi Oddo, la zona Bevuto e via Libertà.

La prima cittadina ha rivolto un appello alla popolazione affinché resti in casa, uscendo solo in casi di estrema necessità o emergenza, limitando al massimo gli spostamenti.

Nel suo intervento, la sindaca ha inoltre ringraziato la Protezione Civile e gli operatori della Dusty per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore, impegnati senza sosta nelle attività di monitoraggio, messa in sicurezza e ripristino delle condizioni minime di viabilità e decoro urbano.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla cittadinanza a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a mantenere comportamenti responsabili. La situazione resta costantemente monitorata.

Seguiranno aggiornamenti.