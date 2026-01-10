Notizie
Dom. Gen 11th, 2026

Cronaca Termini Imerese

Maltempo a Termini Imerese: si abbatte albero al Belvedere, strada chiusa

di redazione #himeraweb.it #maltempo #Sicilia #termini imerese

Il forte maltempo che in queste ore si è abbattuto sulla città di Termini Imerese sta causando disagi e criticità sul territorio.
A causa delle violente raffiche di vento, un albero di grosse dimensioni è improvvisamente crollato in via Circonvallazione Castello, in prossimità del Belvedere, finendo sulla carreggiata e bloccando completamente il transito veicolare.

L’arteria risulta al momento impraticabile e chiusa al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Sul posto si attende l’intervento delle squadre competenti per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area, al fine di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né danni a persone o veicoli. Resta alta, tuttavia, l’attenzione per le condizioni meteorologiche avverse che continuano a interessare il territorio.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima prudenza negli spostamenti e a evitare la zona interessata, seguendo eventuali aggiornamenti e indicazioni delle autorità.

 

Foto: Ciro Giuffrè

di redazione

1