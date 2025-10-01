Notizie
Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti
Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo
Termini Imerese, gran finale de Le Vie dei Tesori: studenti protagonisti nelle visite teatralizzate alla Consolazione e al Grand Hotel
Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”
Maltempo: Tragedia sfiorata sulla Palermo-Messina, auto dei carabinieri si ribalta in autostrada
Corteo di solidarietà a Termini Imerese, i giovani si mobilitano per la Palestina
“Borghi d’Italia” racconta Termini Imerese tra storia, fede e archeologia
“Papà a ore”: a Palermo debutta la versione teatrale liberamente ispirata a Mrs. Doubtfire
Sparatoria durante la processione di Sferracavallo, spunta un secondo ferito
A Termini Imerese una casa di speranza: la storia di un ritorno e di una comunità che sa ancora donare
Ven. Ott 3rd, 2025

Cronaca Palermo

Maltempo: Tragedia sfiorata sulla Palermo-Messina, auto dei carabinieri si ribalta in autostrada

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #maltempo #palermo #Sicilia

Tragedia sfiorata sull’A20.
Un violento nubifragio ha sconvolto la provincia di Palermo trasformando la mattinata in un inferno di incidenti e crolli. Sull’autostrada Palermo-Messina, tra Castelbuono e Cefalù, un’auto dei carabinieri è finita fuori controllo e si è ribaltata sull’asfalto viscido.

A bordo tre militari in servizio, colti dal terrore quando la vettura si è capovolta. Uno di loro è rimasto intrappolato nell’abitacolo, salvato solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso ai tre uomini in divisa, mentre la polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Palermo piegata dal maltempo.
Mentre i soccorritori lottavano sull’autostrada, la città viveva ore di paura: strade allagate, traffico paralizzato e alberi abbattuti dalla furia del vento. Una decina di tronchi sono crollati lungo la strada per San Martino, trasformandola in un percorso impraticabile.

In città non è andata meglio: in Corso Calatafimi un’auto parcheggiata è stata travolta da un albero spezzato, mentre in via Leopardi la caduta di un arbusto ha trascinato con sé perfino un palo della segnaletica stradale.

Centralini in tilt.
Decine di chiamate disperate hanno inondato il comando provinciale dei vigili del fuoco. Squadre al lavoro senza sosta in via Padre Massimiliano Kolbe, via Stazzone, via Sacra Famiglia e via Principe di Paternò.

Un bollettino di guerra che ha messo in ginocchio Palermo e la sua provincia, lasciando la città sotto shock.

di redazione

Related Post

Cronaca Palermo Termini Imerese

Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti

redazione Ott 2, 2025
Cronaca Notizie del Giorno

Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo

redazione Ott 2, 2025
Cultura Notizie del Giorno Palermo

Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

redazione Ott 1, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Palermo Termini Imerese

Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti

Cronaca Notizie del Giorno

Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, gran finale de Le Vie dei Tesori: studenti protagonisti nelle visite teatralizzate alla Consolazione e al Grand Hotel

Cultura Notizie del Giorno Palermo

Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1