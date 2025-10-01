Maltempo: Tragedia sfiorata sulla Palermo-Messina, auto dei carabinieri si ribalta in autostrada

Tragedia sfiorata sull’A20.

Un violento nubifragio ha sconvolto la provincia di Palermo trasformando la mattinata in un inferno di incidenti e crolli. Sull’autostrada Palermo-Messina, tra Castelbuono e Cefalù, un’auto dei carabinieri è finita fuori controllo e si è ribaltata sull’asfalto viscido.

A bordo tre militari in servizio, colti dal terrore quando la vettura si è capovolta. Uno di loro è rimasto intrappolato nell’abitacolo, salvato solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso ai tre uomini in divisa, mentre la polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Palermo piegata dal maltempo.

Mentre i soccorritori lottavano sull’autostrada, la città viveva ore di paura: strade allagate, traffico paralizzato e alberi abbattuti dalla furia del vento. Una decina di tronchi sono crollati lungo la strada per San Martino, trasformandola in un percorso impraticabile.

In città non è andata meglio: in Corso Calatafimi un’auto parcheggiata è stata travolta da un albero spezzato, mentre in via Leopardi la caduta di un arbusto ha trascinato con sé perfino un palo della segnaletica stradale.

Centralini in tilt.

Decine di chiamate disperate hanno inondato il comando provinciale dei vigili del fuoco. Squadre al lavoro senza sosta in via Padre Massimiliano Kolbe, via Stazzone, via Sacra Famiglia e via Principe di Paternò.

Un bollettino di guerra che ha messo in ginocchio Palermo e la sua provincia, lasciando la città sotto shock.