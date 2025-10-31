Maltrattamenti alla madre: arrestato 29enne di Termini Imerese

Si è conclusa con l’arresto al Nord Italia la vicenda di un giovane, identificato come C.S. di 29 anni, accusato di maltrattamenti continuati nei confronti della madre. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita lo scorso 20 ottobre dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Termini Imerese.

Le Condotte Violente e l’Abuso di Sostanze

Le indagini e il successivo provvedimento sono scaturiti dalle coraggiose denunce sporte dalla madre della vittima. Secondo quanto emerso, le condotte violente di C.S. erano spesso causate da un presunto stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, oltre ad aggredire fisicamente la madre causandole lesioni, l’avrebbe minacciata e ingiuriata. A completare il quadro dei maltrattamenti, ci sarebbero state anche la distruzione di oggetti all’interno dell’abitazione familiare e la vendita di elettrodomestici per procacciarsi il denaro necessario all’acquisto di stupefacenti.

La Violazione dei Divieti e l’Aggravamento della Misur

Inizialmente, la Procura della Repubblica aveva emesso una misura cautelare meno afflittiva, disponendo il divieto di avvicinamento alla parte offesa con l’uso del braccialetto elettronico, successivamente integrato con il divieto di dimora a Termini Imerese.

Tuttavia, le successive indagini condotte dal Commissariato hanno permesso di accertare che il giovane avrebbe violato ripetutamente tali prescrizioni, avvicinando la madre e reiterando le minacce con continue richieste di denaro. Le segnalazioni d’allarme generate dal dispositivo antistalking si sono rivelate cruciali.

L’Arresto Intercettando la Fuga al Nord

Di fronte alle reiterate violazioni, la Procura ha richiesto l’aggravamento della misura, trasformandola in custodia cautelare in carcere. Il 29enne, accortosi dell’imminente provvedimento, aveva già preso un volo diretto verso il Nord Italia.

Grazie al monitoraggio costante del braccialetto elettronico, gli agenti di Termini Imerese, in una rapida e complessa operazione in sinergia con la Questura di Milano, sono riusciti a intercettare e arrestare l’uomo.

Nota sulla Responsabilità Penale: Si precisa che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di eventuali sentenze passate in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.