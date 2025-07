Marzamemi, sesso in spiaggia ripreso dai curiosi: il video diventa virale

Altro che Kiss Cam al concerto dei Coldplay, dove i baci rubati accendono l’entusiasmo del pubblico. Stavolta, in Sicilia, baci e abbracci non c’entrano proprio nulla: a Marzamemi, zona sud del Siracusano, è andato in scena qualcosa di ben più spinto, in pieno giorno, sulla scogliera del Cavettone, lungo la strada che collega Marzamemi a Portopalo.

Una prestazione sessuale integrale, senza troppi giri di parole, immortalata dalle telecamere di uno (o più) curiosi spettatori. I voyeur, per dirla in maniera più elegante, hanno ripreso la performance nei dettagli, e come ormai accade sempre più spesso, il video è finito subito in pasto alle chat.

Basta un inoltro su WhatsApp per trasformare una bravata in riva al mare in un boomerang virale. E così, in poche ore, quel momento di passione sfrenata ha attraversato smartphone e gruppi, trasformandosi in un fenomeno che ora rischia di incidere pesantemente sulla vita dei due protagonisti.

Del resto, la scelta della location non è stata delle più felici: quel tratto di strada è tra i più battuti, specialmente in estate, quando a Portopalo e Marzamemi l’afflusso di residenti e turisti cresce in modo esponenziale. È probabile che sia stato proprio uno di questi a impugnare lo smartphone per riprendere tutto, trasformando una scogliera assolata in un set hard improvvisato.

Il video, raccontato per primo da SiracusaPress, ora corre veloce da una chat all’altra, accompagnato da commenti ironici, indignati o semplicemente curiosi. Mentre la “coppia focosa” finita nell’occhio del ciclone probabilmente sta facendo i conti con le conseguenze di una leggerezza che, a Marzamemi, ha già scatenato un’ondata di pettegolezzi estivi destinati a non spegnersi presto.