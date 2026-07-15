Menefod Summer Fest: il 22 e 23 luglio Termini Imerese celebra sette anni di una storia tutta da vivere- Il programma

Il 22 e 23 luglio Termini Imerese si prepara ad accendersi con il Menefod Summer Fest, due giornate dedicate alla musica, allo street food, allo sport e all’intrattenimento per grandi e piccoli. Un evento nato per celebrare il settimo anniversario di una realtà che, anno dopo anno, è diventata un punto di riferimento per il territorio e non solo.

Ci sono luoghi che si frequentano e altri che, con il passare del tempo, finiscono per diventare parte della quotidianità e dei ricordi di chi li vive. Luoghi in cui ci si incontra quasi per caso, ci si dà appuntamento, si festeggia, si ride, si trascorre una serata tra amici e, qualche volta, ci si sente semplicemente a casa.

Per tanti, a Termini Imerese, Menefod è diventato proprio questo.

Sono trascorsi sette anni dall’inizio di un percorso che ha visto questa realtà crescere, evolversi e consolidarsi sul territorio, fino a diventare un punto di riferimento capace di richiamare cittadini e clienti di ogni età, non soltanto termitani ma anche provenienti dai comuni limitrofi e da altre città.

Sette anni fatti di lavoro, idee e voglia di innovare, senza perdere quella dimensione di familiarità che negli anni ha contribuito a creare un legame con il pubblico. Dietro tutto questo c’è anche il lavoro di uno staff professionale, attento e affiatato, capace di accogliere ogni giorno i clienti e di trasformare il servizio in un’esperienza caratterizzata da disponibilità e cura.

Ed è proprio per festeggiare questo importante traguardo insieme alla città che nasce il Menefod Summer Fest, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 luglio 2026: due giornate pensate per riunire generazioni diverse e regalare a Termini Imerese una grande festa d’estate.

Menefod Summer Fest: due giorni di eventi per tutte le età

Quello pensato per il settimo anniversario è un programma che accompagnerà il pubblico dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, trasformando le due giornate in una vera e propria festa capace di unire sport, spettacolo, musica, ballo, buon cibo e divertimento.

Per tutta la durata del festival sarà possibile vivere l’atmosfera dell’evento tra la zona food e i food truck, con spazi dedicati anche all’Aperol Station e alla Peroni Station, mentre musica e intrattenimento faranno da filo conduttore alle due giornate.

Un programma costruito pensando a un pubblico eterogeneo e, soprattutto, alle diverse generazioni: dai bambini alle famiglie, passando per i giovani e gli adulti. L’obiettivo è quello di creare un grande momento di condivisione nel quale ognuno possa trovare il proprio spazio.

Mercoledì 22 luglio: lo sport apre il festival, poi spettacoli, balli caraibici e un viaggio negli anni ’90

Il Menefod Summer Fest prenderà ufficialmente il via mercoledì 22 luglio alle ore 18, quando ad aprire la manifestazione sarà lo sport con l’inizio dei gironi dei tornei di street volley e basket.

Un modo per dare il via alla festa all’insegna della partecipazione e della sana competizione, coinvolgendo atleti e appassionati e portando all’interno del festival anche l’energia dello sport.

Dalle 19 alle 21, grande attenzione sarà riservata ai più piccoli. Ad accompagnare bambini e famiglie sarà Albero Azzurro, con uno spettacolo di sapone e magia comica pensato per regalare due ore di stupore, risate e divertimento.

Contemporaneamente, dalle 19 alle 20, prenderanno vita anche le attività sul palco, con diverse proposte e momenti di intrattenimento musicale che contribuiranno ad animare l’atmosfera della prima giornata.

Con il calare della sera, il ritmo del Menefod Summer Fest cambierà ancora.

Dalle 20:30 alle 22:30, il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere e dai ritmi della musica caraibica grazie all’esibizione dei maestri Emilia La Marca, Alan Caliendo e Giorgio Saverino. Un momento dedicato alla danza e alla musica che porterà sul palco energia, movimento e passione.

La prima giornata culminerà poi in una lunga notte dedicata alla musica e ai ricordi.

A partire dalle 22:30 e fino all’una, infatti, spazio allo show “I Quaranta che ballano i 90”, pronto a trasformare la serata in un grande viaggio musicale attraverso le sonorità e i successi che hanno caratterizzato gli anni Novanta.

Un appuntamento pensato per chi quegli anni li ha vissuti, ma anche per le nuove generazioni che continuano a ballarne e riscoprirne la musica. Un finale di serata all’insegna della nostalgia, dell’energia e del divertimento, per chiudere nel migliore dei modi il primo giorno del festival.

Giovedì 23 luglio: le finali dei tornei e il gran finale con Apericool

La festa ripartirà giovedì 23 luglio, ancora una volta a partire dalle ore 18.

Ad inaugurare la seconda giornata sarà la fase finale dei tornei di street volley e basket, che dopo i gironi disputati nella giornata precedente arriveranno al momento decisivo. Al termine delle sfide si svolgeranno le premiazioni, concludendo così la parentesi sportiva che accompagnerà entrambe le giornate della manifestazione.

Anche il giovedì sarà dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Dalle 19 alle 21 tornerà infatti l’animazione per bambini con Albero Azzurro, ancora una volta protagonista con lo spettacolo di sapone e magia comica.

Parallelamente, il palco del Menefod Summer Fest continuerà ad animarsi: dalle 19 alle 22 sono previste attività varie e momenti di intrattenimento musicale, accompagnando il pubblico durante tutta la prima parte della serata e creando quell’atmosfera di festa e condivisione che rappresenta il cuore dell’iniziativa.

Poi, quando la seconda e ultima giornata entrerà nel vivo, arriverà il momento del grande appuntamento conclusivo.

Dalle 22:30 fino all’una di notte, il gran finale del Menefod Summer Fest sarà affidato ad Apericool, un format che proprio tra le mura del Menefod è nato, ha mosso i suoi primi passi ed è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili e attesi del territorio.Negli anni, Apericool si è infatti affermato come l’appuntamento domenicale per eccellenza, capace di radunare centinaia di giovani termitani e di richiamare un pubblico sempre più numeroso proveniente dai comuni limitrofi e persino da Palermo. Un fenomeno cresciuto serata dopo serata, fino a superare i confini del luogo in cui tutto ha avuto inizio.

Oggi Apericool non è più soltanto uno show o un appuntamento della domenica, ma un vero e proprio marchio in continua espansione, capace di portare la propria identità e la propria energia anche fuori da Termini Imerese, diventando protagonista di eventi e serate nelle piazze siciliane.

E, in fondo, questi sette anni di Menefod raccontano anche questo: la capacità di credere nelle proprie idee, trasformarle in progetti e farle crescere guardando sempre al futuro. Format come Apericool o Karabattle rappresentano proprio questa voglia di sperimentare e creare nuove occasioni di incontro e divertimento, pensate per pubblici e generazioni differenti. Idee nate sul territorio e capaci, nel tempo, di tracciare nuove strade, costruire comunità e diventare realtà con un’identità propria.

Non poteva esserci, dunque, conclusione più simbolica: Apericool torna lì dove tutto è cominciato, per festeggiare insieme al suo pubblico i sette anni di una realtà che ha contribuito alla sua nascita e alla sua crescita.

Una serata che chiuderà idealmente il cerchio di due giorni intensi di appuntamenti e, soprattutto, di una festa nata per celebrare insieme un anniversario importante.

Sette anni da celebrare insieme

Il Menefod Summer Fest vuole essere, dunque, qualcosa in più di un semplice appuntamento estivo. È il modo scelto per celebrare un percorso lungo sette anni insieme alle persone che, giorno dopo giorno, hanno contribuito a renderlo possibile.

Perché dietro un’attività che riesce a consolidarsi nel tempo non ci sono soltanto numeri o risultati: ci sono volti, rapporti, fiducia. Ci sono clienti che ritornano, famiglie, gruppi di amici e persone che arrivano anche da fuori città. Ci sono serate che diventano abitudini e tavoli attorno ai quali, negli anni, si accumulano storie e ricordi.

È forse proprio questa la forza che ha permesso a Menefod di ritagliarsi uno spazio riconoscibile nel panorama termitano: essere cresciuto senza perdere il rapporto umano con chi lo sceglie, continuando a investire sulla qualità, sull’accoglienza e sulla professionalità.

Il 22 e 23 luglio, quel percorso sarà celebrato insieme alla città, in un’atmosfera di festa pensata per coinvolgere adulti, giovani e bambini.

Due serate, un solo festival e sette anni di storia da festeggiare insieme.

Perché, in fondo, quando un luogo diventa parte dei momenti importanti, delle serate più semplici e della quotidianità di tante persone, smette di essere soltanto un locale.

Per qualcuno diventa un punto di riferimento. Per altri, semplicemente, casa.