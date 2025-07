Meteo: Tregua dal caldo intenso, arriva il Maestrale

Dopo settimane di caldo africano che hanno dominato gran parte di giugno e l’inizio di luglio, è in arrivo una pausa dall’afa grazie all’ingresso del Maestrale. Questa ventilazione, spinta da una saccatura in arrivo dal Nord Atlantico, porterà via sia le temperature elevate sia l’umidità che hanno soffocato soprattutto le zone costiere negli ultimi giorni.

Il calo delle temperature si avvertirà inizialmente lungo la costa tirrenica e nel Trapanese. Già nella giornata di oggi, mercoledì 9 luglio, la ventilazione contribuirà a ridurre l’afa, rendendo l’aria più fresca e il clima decisamente più piacevole.

Per le altre zone della regione, la svolta arriverà giovedì, quando il Maestrale si estenderà ovunque, segnando la fine dell’ondata di caldo con valori che si porteranno intorno o al di sotto dei 30 gradi su tutto il territorio.