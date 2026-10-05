Ottobre 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Stories

Minacce alla sindaca Terranova e all’assessora Buttà, la lista “Maria che Sindaca”: «Continueremo il nostro cammino insieme»

Minacce alla sindaca Terranova e all’assessora Buttà, la lista “Maria che Sindaca”: «Continueremo il nostro cammino insieme»

Ottobre 5, 2026
Termini Imerese, la Parrocchia Maria SS. del Carmelo celebra San Carlo Acutis: cinque giorni tra fede, preghiera e comunità

Termini Imerese, la Parrocchia Maria SS. del Carmelo celebra San Carlo Acutis: cinque giorni tra fede, preghiera e comunità

Settembre 29, 2026
Scontro tra due auto in via Porta Palermo: traffico rallentato a Termini Imerese

Scontro tra due auto in via Porta Palermo: traffico rallentato a Termini Imerese

Settembre 29, 2026

You may have missed

Minacce alla sindaca Terranova e all’assessora Buttà, la lista “Maria che Sindaca”: «Continueremo il nostro cammino insieme»

Minacce alla sindaca Terranova e all’assessora Buttà, la lista “Maria che Sindaca”: «Continueremo il nostro cammino insieme»

Ottobre 5, 2026
Minacce al Sindaco di Termini Imerese: la nostra piena solidarietà a Maria Terranova e Maria Concetta Buttà

Minacce al Sindaco di Termini Imerese: la nostra piena solidarietà a Maria Terranova e Maria Concetta Buttà

Ottobre 5, 2026
Termini Imerese, la Parrocchia Maria SS. del Carmelo celebra San Carlo Acutis: cinque giorni tra fede, preghiera e comunità

Termini Imerese, la Parrocchia Maria SS. del Carmelo celebra San Carlo Acutis: cinque giorni tra fede, preghiera e comunità

Settembre 29, 2026
Scontro tra due auto in via Porta Palermo: traffico rallentato a Termini Imerese

Scontro tra due auto in via Porta Palermo: traffico rallentato a Termini Imerese

Settembre 29, 2026
1