Minacce alla sindaca Terranova e all’assessora Buttà, la lista “Maria che Sindaca”: «Continueremo il nostro cammino insieme»
Dopo le gravi minacce e gli insulti rivolti sui social alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, e all’Assessore comunale Maria Concetta Buttà, arriva anche la presa di posizione della lista “Maria che Sindaca”, che esprime vicinanza alle due amministratrici e condanna fermamente quanto accaduto.
I messaggi pubblicati sui social, contenenti espliciti riferimenti alla violenza nei confronti della sindaca e dell’assessora, hanno suscitato reazioni e attestazioni di solidarietà da parte di esponenti istituzionali e realtà del territorio. La stessa sindaca Terranova ha reso pubblico l’accaduto, annunciando la denuncia dell’autore delle minacce.
Nella giornata di oggi anche ANCI Sicilia ha espresso «piena solidarietà» a Maria Terranova e Maria Concetta Buttà, definendo le minacce ricevute «parole ignobili» e sottolineando come chi ricopre incarichi pubblici non debba diventare bersaglio di minacce e violenza verbale.
In questo contesto si inserisce il comunicato della lista “Maria che Sindaca”, che rivendica il percorso politico condiviso con la sindaca e con l’assessora e ribadisce la volontà di proseguire il proprio impegno amministrativo.
Di seguito il comunicato integrale:
SOLIDARIETÀ, VICINANZA E FERMA CONDANNA
In queste ore sentiamo ancora più forte il dovere di esprimere la nostra vicinanza alla Sindaca Maria Terranova e all’Assessore Maria Concetta Buttà per le gravi minacce ricevute.
Le minacce sono un atto grave e inaccettabile e vanno condannate senza alcuna esitazione. Il confronto politico può essere anche duro, le scelte possono essere criticate, ma mai si può oltrepassare il limite della civiltà e del rispetto della persona e delle istituzioni.
Con Maria e Maria Concetta abbiamo costruito un progetto e un percorso fatto di impegno, sacrifici e convinzioni comuni.
La lista Maria che Sindaca esprime vicinanza e sostegno incondizionato alla nostra Sindaca Maria Terranova e all’assessore Maria Concetta Buttà attraverso i componenti del gruppo consiliare Giuseppe Cumbo, Gaetano Conti Guglia, Alessandra Cascino, e i candidati e sostenitori che hanno scelto di condividere questo progetto.
Abbiamo scelto di metterci in gioco e continueremo il nostro cammino insieme, senza farci intimidire da nessuno.