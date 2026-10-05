Minacce alla sindaca Terranova e all’assessora Buttà, la lista “Maria che Sindaca”: «Continueremo il nostro cammino insieme»

Dopo le gravi minacce e gli insulti rivolti sui social alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, e all’Assessore comunale Maria Concetta Buttà, arriva anche la presa di posizione della lista “Maria che Sindaca”, che esprime vicinanza alle due amministratrici e condanna fermamente quanto accaduto.

I messaggi pubblicati sui social, contenenti espliciti riferimenti alla violenza nei confronti della sindaca e dell’assessora, hanno suscitato reazioni e attestazioni di solidarietà da parte di esponenti istituzionali e realtà del territorio. La stessa sindaca Terranova ha reso pubblico l’accaduto, annunciando la denuncia dell’autore delle minacce.

Nella giornata di oggi anche ANCI Sicilia ha espresso «piena solidarietà» a Maria Terranova e Maria Concetta Buttà, definendo le minacce ricevute «parole ignobili» e sottolineando come chi ricopre incarichi pubblici non debba diventare bersaglio di minacce e violenza verbale.

In questo contesto si inserisce il comunicato della lista “Maria che Sindaca”, che rivendica il percorso politico condiviso con la sindaca e con l’assessora e ribadisce la volontà di proseguire il proprio impegno amministrativo.

Di seguito il comunicato integrale: