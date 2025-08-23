Montemaggiore Belsito celebra l’eleganza e la tradizione siciliana con il 1° Concorso Equestre di Eleganza e Sicilianità

Oggi pomeriggio il cuore delle Madonie si prepara a vivere un evento di grande fascino che unisce cultura, tradizione e passione per il mondo equestre: il 1° Concorso Equestre di Eleganza e Sicilianità, in programma a Montemaggiore Belsito.

La manifestazione si aprirà alle 17:00 nell’aula consiliare con un convegno dedicato all’ambiente e una degustazione di prodotti tipici biologici del territorio, occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e promuovere uno stile di vita sostenibile.

Alle 19:00 i riflettori si sposteranno su via Siragusa (pista kart), dove prenderà il via la tanto attesa sfilata equestre: cavalli, carrozze e costumi tradizionali sfileranno tra eleganza e folklore, regalando al pubblico un vero e proprio spettacolo di colori e tradizioni siciliane.

Il momento culminante sarà la premiazione delle categorie in concorso, prevista per le 22:00. Verranno assegnati i riconoscimenti per il 1°, 2° e 3° posto “Sicilianità” e per il 1°, 2° e 3° posto “Eleganza”, decretati da due diverse giurie di esperti.

I giudici della sezione “Sicilianità” saranno Totò Nancini, Luigi Calabrese e il dott. Costantino Greco, mentre a valutare l’“Eleganza” saranno Mariagrazia Vernetto, Amalia Gnecchi Ruscone e Daniele Lucchese. A condurre la serata sarà lo speaker Nicola Greco.

Grande attesa anche per la partecipazione straordinaria di Ricardo Navas Gutirri, figura di spicco del panorama equestre, che arricchirà l’evento con la sua presenza.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Montemaggiore Belsito e dalla Regione Siciliana, rappresenta non solo un concorso, ma anche una vera e propria festa popolare in cui cavalli, tradizione e identità siciliana si intrecciano in un’atmosfera unica.

Con questa prima edizione, Montemaggiore Belsito punta a inaugurare una tradizione destinata a crescere negli anni, diventando un appuntamento fisso per appassionati di cavalli, turisti e amanti della cultura siciliana.