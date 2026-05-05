Montemaggiore Belsito celebra tradizione e stile: il Concorso di Eleganza e Sicilianità diventa vetrina turistica del territorio

Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Montemaggiore Belsito uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del mondo equestre e della cultura isolana. L’Associazione Cavalieri di Montemajour rilancia infatti il 2° Concorso di Eleganza e Sicilianità, in programma il 27 giugno 2026, consolidando un evento che ambisce a diventare non solo spettacolo, ma anche motore di promozione turistica per l’intero territorio.

Immerso tra le colline della provincia palermitana, Montemaggiore Belsito si distingue per il suo patrimonio paesaggistico, la sua storia e le tradizioni ancora vive. In questo contesto, la manifestazione equestre si inserisce come un tassello strategico per attrarre visitatori e valorizzare le eccellenze locali, offrendo un’esperienza che unisce cultura, enogastronomia e identità.

Il concorso, organizzato con il supporto del Comune e delle realtà associative del territorio, si configura come un viaggio nella Sicilia più autentica. Cavalli, carrozze e abiti tradizionali diventano simboli di un racconto collettivo fatto di eleganza e memoria, mentre il centro cittadino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto.

La sfilata inaugurale, prevista alle ore 17:00 in via Siragusa, rappresenterà uno dei momenti più suggestivi della giornata: cavalieri e amazzoni sfileranno tra musica e colori, esibendo non solo la bellezza dei cavalli, ma anche la ricercatezza degli abiti e la cura dei dettagli. Un’occasione per i visitatori di immergersi in atmosfere d’altri tempi, riscoprendo il legame profondo tra uomo e animale.

Oltre all’aspetto spettacolare, l’evento assume una rilevanza importante anche per il tessuto economico locale. Manifestazioni di questo tipo favoriscono infatti la presenza di turisti, incentivando la fruizione delle attività ricettive, della ristorazione e dei prodotti tipici del territorio. Dalle specialità gastronomiche siciliane ai prodotti artigianali, Montemaggiore Belsito si propone come destinazione capace di offrire un’esperienza completa e autentica.

Il regolamento ufficiale del concorso, già disponibile, sottolinea come l’obiettivo principale sia valorizzare l’armonia tra cavallo e cavaliere, l’eleganza nella presentazione e la creatività artistica nell’esibizione.

Le prove, accompagnate da musica e della durata massima di due minuti e cinquanta secondi, offriranno ai partecipanti la possibilità di esprimere talento e identità, nel pieno rispetto del benessere animale.

La giornata si concluderà alle ore 22:00 con la cerimonia di premiazione, articolata nelle categorie “Sicilianità” ed “Eleganza”. Un momento che celebra non solo i vincitori, ma l’intero spirito della manifestazione: un connubio tra tradizione e innovazione, tra radici e futuro.

In un panorama in cui i piccoli borghi cercano nuove opportunità di rilancio, iniziative come il Concorso di Eleganza e Sicilianità rappresentano un esempio concreto di come cultura e passione possano trasformarsi in strumenti di crescita e visibilità. Montemaggiore Belsito si conferma così non solo custode di tradizioni, ma anche protagonista di un percorso di valorizzazione turistica capace di attrarre e affascinare.

L’invito è rivolto a tutti: partecipanti, appassionati e curiosi. Perché eventi come questo non sono soltanto manifestazioni, ma occasioni per vivere la Sicilia più vera, tra emozioni, colori e orgoglio identitario.