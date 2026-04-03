Montemaggiore Belsito, furto di rame sulla linea ferroviaria: arrestato un 26enne

Nuovo intervento dei Carabinieri a tutela delle infrastrutture pubbliche nel territorio palermitano. A Montemaggiore Belsito i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 26enne originario di Partinico, ritenuto responsabile di furto aggravato, ricettazione, interruzione di pubblico servizio e attentati alla sicurezza dei trasporti.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione relativa a un’anomalia lungo la linea ferroviaria nei pressi della stazione del paese. Il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana, intervenuto per le verifiche, ha sorpreso il giovane mentre stava caricando sulla propria auto cavi di rame appena sottratti. Immediata la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112.

Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno bloccato l’uomo e recuperato circa 16 chilogrammi di rame rinvenuti all’interno del veicolo. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 13 chilogrammi di materiale già lavorato, oltre a una bilancia elettronica, elementi che farebbero ipotizzare una finalità di profitto sistematico.

L’azione illecita ha provocato pesanti ripercussioni sul servizio ferroviario: oltre al danno economico per l’ente gestore, si sono registrati rallentamenti e soppressioni di diversi convogli, con disagi per i viaggiatori.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto del 26enne.