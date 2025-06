Montemaggiore Belsito piange Gaetano Vitrano, dalla Sicilia alle Filippine con l’amore per le sue radici

Un saluto di cuore al nostro Fondatore, Sir Gaetano

È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato fondatore, il visionario dietro Galileo Enoteca, che si è unito al Signore il 20 giugno.

Se avete avuto il privilegio di incontrare Sir Gaetano, vi ricorderete sicuramente il suo sorriso incredibilmente caldo e la generosa offerta di uno shot di amaretto o limoncello. È stato un vero pioniere, il primo a fondare una “Enoteca” – una biblioteca enologica – qui nelle Filippine.

Sir Gaetano non era solo un uomo di innovazione ed eccellenza, ma era anche profondamente amato come un padre straordinario, non solo per i suoi stessi figli, ma per tanti altri di cui ha toccato la vita.

Le siamo profondamente grati, Sir Gaetano, per aver costruito Galileo Enoteca. È diventata una vera casa per innumerevoli individui, un luogo dove si sono creati tanti ricordi cari.

Se la tua vita è stata toccata da Sir Gaetano, sentiti libero di condividere i tuoi ricordi nei commenti qui sotto.

Le tue parole saranno fonte di immenso conforto e incoraggiamento per sua moglie e i suoi figli in questo momento incredibilmente difficile.

Un saluto di cuore a te, Sir Gaetano! Grazie per una vita che ha benedetto così tanti.