Morte Antonino Abbruscato: il toccante messaggio di cordoglio dell’amico Michele Longo

La morte del maestro cartapestaio Antonino Abbruscato ha lasciato nello sconforto tutta la comunità di Termini Imerese.

Un uomo buono, dedito alla propria cittadina e a quel giardino, in via Beato Agostino Novello, che ha sempre curato con dedizione e amore.

A ricordarlo è l’amico Michele Longo, che ne racconta momenti di vita quotidiana con un velo di malinconia.

Carissimo Zio Nino, la tua assenza lascia un vuoto incolmabile. Ricorderemo sempre il tuo sorriso, la tua gentilezza e la forza che hai dimostrato. Anche se non sei più fisicamente tra noi, le tue memorie continueranno a guidarci. Grazie per i momenti condivisi e per la saggezza che ci hai trasmesso.

Ci hai lasciato un’eredità immensa da gestire, e non è certo un compito facile come tu sapevi fare. Tu, che parlavi con le piante, le accarezzavi e le ascoltavi con amore, hai creato una villa bellissima che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare.

Oggi, il quartiere Beato Agostino Novello è una splendida realtà della nostra città, e di questo dobbiamo tanto a te.

Non so se saremo mai alla tua altezza, ma sicuramente ci impegneremo per continuare il tuo grande lavoro. La tua passione e dedizione vivranno in noi e ci guideranno nel portare avanti il tuo sogno.

Salutaci tutti i nostri amici che sono accanto a te.