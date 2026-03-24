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Morto Leonid Radvinsky, il patron di OnlyFans: aveva 43 anni

di redazione #himeraweb.it #miliardario #morto #moto #onlyfans

Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano e proprietario della piattaforma OnlyFans, è morto all’età di 43 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio è stato diffuso ufficialmente dall’azienda.

Un portavoce ha dichiarato:
Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la morte di Leo Radvinsky. È scomparso serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”.

La famiglia ha chiesto il massimo rispetto della privacy.

Chi era Radvinsky: l’uomo dietro la crescita globale

Radvinsky aveva acquisito nel 2018 Fenix International Limited, società madre di OnlyFans, diventandone direttore e azionista di maggioranza.

Sotto la sua guida, la piattaforma ha consolidato un modello di business basato su contenuti in abbonamento, trasformandosi in una delle realtà digitali più redditizie del settore.

Oltre a OnlyFans, Radvinsky era attivo nel venture capital: nel 2009 aveva fondato un fondo focalizzato su investimenti in aziende tecnologiche.

OnlyFans: da nicchia a fenomeno globale

OnlyFans era stata fondata nel 2016 da Tim Stokely, ma la vera svolta è arrivata durante la pandemia da COVID-19.

I lockdown hanno spinto milioni di utenti e creator online, trasformando la piattaforma in una fonte di reddito globale e in un vero fenomeno culturale digitale.

Un business da miliardi

Secondo Reuters, a gennaio OnlyFans stava valutando la cessione di una quota di maggioranza a un fondo di investimento.

La valutazione complessiva dell’azienda era stimata intorno ai 5,5 miliardi di dollari, debito incluso.

Cosa cambia adesso per OnlyFans

La scomparsa del principale azionista arriva in una fase delicata per la società, tra possibili operazioni finanziarie e consolidamento del mercato.

I punti chiave riguardano:

  • la continuità gestionale
  • una possibile vendita della società
  • il mantenimento dell’attuale modello di business

Nonostante l’incertezza, OnlyFans resta una delle piattaforme più redditizie del panorama digitale globale, ma la nuova leadership sarà decisiva per il futuro.

di redazione

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