Motori accesi per ricordare Antonio Mesi e Pino Guccione: a Montemaggiore Belsito il 3° Autoslalom con un apripista d’eccezione

Motori pronti ad accendersi, curve pronte a sfidare i migliori talenti isolani e un paese intero che si stringe attorno a un evento che è diventato simbolo di passione sportiva e di coesione comunitaria. È tutto pronto per il 3° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio, che quest’anno sarà dedicato al compianto sindaco Antonio Mesi e a Pino Guccione, figure che hanno fortemente voluto e sostenuto questa manifestazione, lasciando un segno indelebile nel tessuto del borgo madonita.

L’appuntamento, ospitato a circa settanta chilometri da Palermo, assegnerà punti cruciali per il Campionato Siciliano Slalom AciSport 2025 (all’undicesima tappa stagionale) e per lo Challenge degli Emiri 2025, giunto al suo quarto round su sette previsti, serie promossa dalla Misilmeri Racing, con la collaborazione di Sporting Club Partanna, Promoter Kinisia Trapani e Armanno Corse Palermo.

Saranno 58 i piloti al via, confermando il gradimento e l’importanza di questa gara per il movimento slalomistico siciliano, con la direzione sportiva della Misilmeri Racing del presidente Giuseppe Bonanno, affiancata dalla Belsitana Racing di Roberto Catalano, con il prezioso supporto dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Gullo e dall’assessore allo Sport Antonio Castiglia, che ha seguito personalmente i sopralluoghi del percorso, e con la sinergia della Città Metropolitana di Palermo, che ha contribuito alla scerbatura e messa in sicurezza del tracciato.

“Sarà un evento nell’evento – spiega l’assessore Castiglia – con tantissima attesa sia sul piano sportivo sia sul piano affettivo per ricordare Antonio Mesi e Pino Grasso, che hanno caparbiamente voluto e sostenuto questa kermesse. Ci aspettiamo una grande presenza di pubblico che possa godere di una manifestazione di qualità”.

Lo slalom sarà dedicato in doppio memorial ad Antonio Mesi, sindaco in carica scomparso lo scorso dicembre, e a Pino Guccione, già assessore e fondatore dell’Asab, venuto a mancare nel 2022. L’intero Challenge degli Emiri 2025 sarà inoltre dedicato alla memoria del giovane pilota Giovanni Buttacavoli, originario di Belmonte Mezzagno, scomparso nel febbraio 2024 e ricordato da tutti con la sua Fiat 127 Sport gialla.

Apripista d’eccezione

A impreziosire l’edizione sarà l’apripista Alessandro Di Francesca, giovane talento locale, che, pur non potendo gareggiare per problemi tecnici, aprirà la manifestazione con la sua BMW 118d, regalando emozione e speranza al pubblico e ai giovani appassionati del territorio.

Il giovane Alessandro Di Francesca si è contraddistinto negli anni precedenti non solo per le sue prestazioni automobilistiche, ma per la sua forza e caparbietà, che lo hanno spinto a gareggiare con la sua automobile un anno dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita.

Non sarò un bellissimo esempio da seguire –scrive Alessandro sui social -, ma se un giorno deciderete di mollare o arrendervi, non lo fate mai!

Cercate di usare la mia stessa forza e lo stesso coraggio con il quale affronto la mia vita!



Un esempio per tutti coloro che tendono ad abbattersi alle prime difficoltà. Ecco, uno dei motivi, che ha spinto l’organizzazione a proporre ad Alessandro di aprire il 3° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito!

Il giovane ha poi condiviso una dedica speciale ad una persona speciale, il compianto Sindaco Antonio Mesi:

Sindaco Antonio Mesi questa gara di casa l’avrei dedicato a te!

Grazie a te che ci hai creduto dopo la mia vicenda di portare di nuovo lo slalom .

Un anno esatto dopo su quella linea di partenza c’eri tu in prima persona con le lacrime agli occhi. Quest’anno era particolare perché sapevo che mi avresti guardato da lassù e ne saresti stato fiero.

Presto mi vedrai di nuovo su quella linea di partenza e in qualsiasi altra gara correrò porterò il tuo nome sempre.

Il nostro sindaco per sempre.

Insieme al giovane montemaggiorese, apriranno la gara anche Antonino Millonzi con la sua Fiat cinquecento AB e Cangialosi Antonino con la sua Oper Corsa OPC Nurburgring.

Piloti di punta e sfide

Sul fronte sportivo, si prevede un duello ad alta tensione tra Nicolò Incammisa (Trapani Corse, Radical SR4 Suzuki), vincitore dell’edizione 2024, e Girolamo “Gimmy” Ingardia (Gloria B5 Evo Suzuki), pluricampione siciliano di Slalom, che arriva reduce da importanti successi nel Campionato Italiano, tra cui la vittoria a Corleto Perticara.

Tra i sicuri protagonisti anche Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki), Rosario Rattenuti (Peugeot 106 Gti 16v), Gaetano Pizzi (Fiat 126), Nicola Lo Burgio (Fiat 695) e Cosimo Gelsomino (Peugeot 106) per la Misilmeri Racing. In classifica Challenge, attualmente in testa c’è Enrico Valenti (Peugeot 106 Gti 16v, 38 punti), seguito da Ingardia (37,5), Vito Sanclemente (35,5) e Davide Catalano (32,5, Chevy Sedan 34 Yamaha Legend Cars). Tra le Lady spicca Angelica Giamboi (Fiat X1/9 Coupé Dallara), mentre tra le Storiche guida Massimiliano Ciarcià (Fiat X1/9 Dallara).

Programma e percorso

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 26 luglio con le verifiche sportive e tecniche dalle 15:00 alle 19:30 in piazza Roma, cuore pulsante del borgo, mentre per i piloti sarà predisposta una cena gratuita con dj set e musica live a partire dalle 20:00, per vivere insieme un momento di comunità e di attesa verso la gara.

Domenica 27 luglio, alle ore 9:00, partirà la ricogniHomezione del percorso, seguita dalle tre manche cronometrate che decreteranno la classifica finale, sotto la direzione dell’esperto direttore di gara Carmine Capezzera. La premiazione si terrà subito dopo in via Roma, a parco chiuso aperto.

Il percorso di gara, lungo 2,8 km, si sviluppa lungo la SP7 “Montemaggiore Belsito-Alia” dal km 10+000 al km 12+800, con start alla fine di via Maria degli Angeli e arrivo dopo 12 postazioni di rallentamento, con il paddock allestito in via Lucio Drago.

Con questa terza edizione, Montemaggiore Belsito conferma la sua vocazione motoristica, con un evento che diventa veicolo di turismo sportivo, promozione territoriale e memoria, valorizzando la passione di una comunità che attraverso lo sport si unisce e guarda al futuro con entusiasmo.