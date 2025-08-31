Motori, passione e tradizione: oggi l’11ª Gimkana Automobilistica a Montemaggiore Belsito

È una domenica diversa, quella che oggi si vive a Montemaggiore Belsito. Le strade del borgo madonita si riempiono di curiosi, appassionati e famiglie intere: tutti con lo sguardo rivolto verso la zona del kartodromo, dove dalle 15:00 prenderà vita l’11ª Gimkana Automobilistica.

L’aria è quella delle grandi occasioni. Il rumore dei motori si mescola alle voci dei bambini, ai commenti tecnici dei più esperti, al profumo delle granite vendute nei chioschi improvvisati. Qui non si tratta soltanto di una gara, ma di un appuntamento che è ormai parte integrante dell’identità del paese.

La sfida

Il percorso, appena 300 metri, sembra un gioco da ragazzi visto dall’esterno. Ma chi siede al volante sa bene che tra birilli, curve strette e passaggi obbligati basta un istante di esitazione per compromettere tutto.

Le prove si corrono sia in coppia che in solitaria. Ogni manche è una lotta contro il tempo e contro se stessi. Non servono soltanto cavalli e potenza: qui vincono precisione, controllo e nervi saldi.

I protagonisti

In tanti hanno scritto pagine memorabili di questa Gimkana: da Michelangelo Catalano, che vanta tre vittorie, a Maurizio La Mantia, passando per l’ultimo trionfatore, Domenico Arena, pronto a difendere il titolo conquistato nel 2024.

Scenderà in pista anche il giovane Alessandro di Francesca, volto conosciuto delle gare automobilistiche siciliane!

Ma oggi, sotto il sole di fine agosto, la gloria è tutta da riconquistare. I piloti arrivano da ogni angolo della Sicilia: Misilmeri, Ciminna, Ventimiglia, Villabate. Ognuno con la sua auto, spesso preparata in garage artigianali e rifinita con passione più che con grandi budget.

Il clima di festa

Tra una manche e l’altra, gli applausi del pubblico non mancano mai. C’è chi fotografa, chi commenta, chi semplicemente si gode lo spettacolo. La Gimkana, in fondo, è anche questo: un momento di comunità, in cui lo sport diventa occasione di incontro e orgoglio per il territorio.

Verso il titolo

Quella di Montemaggiore non è una gara isolata: fa parte del Campionato 2025 di Gimkane Misilmeri Racing. Dopo il debutto a Misilmeri e in attesa delle sfide di Corleone e Villafrati, la giornata di oggi può già indirizzare la corsa al titolo.

Alle 19:00 il verdetto finale: i vincitori saliranno sul podio tra sorrisi, foto e strette di mano. Ma al di là di chi porterà a casa la coppa, Montemaggiore avrà già vinto, trasformandosi ancora una volta in un palcoscenico dove la passione per i motori incontra la bellezza di una tradizione che resiste e cresce.