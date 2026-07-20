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Bagheria Cronaca Necrologi

Muore a 45 anni dopo un malore: Bagheria piange l’imprenditore Salvatore Fricano

di redazione #Bagheria #Cronaca #himeraweb.it #necrologio #Sicilia

Era titolare, insieme al fratello, di una storica attività nel settore dei materiali edili. È morto improvvisamente in seguito a un malore. Lascia la moglie e due figlie.

Profondo cordoglio a Bagheria per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Fricano, imprenditore bagherese di 45 anni, venuto a mancare nella giornata di domenica a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo.

Secondo le prime informazioni, il malore si sarebbe manifestato nel tardo pomeriggio. Nonostante i tempestivi soccorsi, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in città, suscitando sgomento tra familiari, amici e quanti lo conoscevano. Fricano era infatti una figura molto nota nel tessuto imprenditoriale bagherese. Insieme al fratello gestiva da anni un’attività specializzata nella vendita di materiali edili, punto di riferimento per imprese e professionisti del settore nel territorio.

Imprenditore apprezzato e stimato, era conosciuto per la sua disponibilità e per il forte legame con il lavoro e con la comunità locale. Il suo nome figurava inoltre tra i consiglieri dell’Unione Industriali di Confcommercio Palermo, a testimonianza del suo impegno nel mondo delle imprese del territorio.

La sua improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità di Bagheria. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia che stanno arrivando in queste ore attraverso i social network, dove amici, conoscenti e clienti stanno ricordando Salvatore Fricano con parole di affetto e stima.

Salvatore Fricano lascia la moglie e due figlie, alle quali si stringono l’affetto della comunità bagherese e le più sentite condoglianze.

Nelle prossime ore saranno resi noti la data e l’orario delle esequie, che vedranno la partecipazione di quanti vorranno rivolgere l’ultimo saluto all’imprenditore.

di redazione

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