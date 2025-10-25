Notizie
Mar. Ott 28th, 2025

Cronaca Palermo

Muore travolta da un pullman a Palermo: inutili i soccorsi per Grace, 25 anni

di redazione

Dramma nel pomeriggio di ieri nella galleria di via Buonriposo, a Palermo. Una giovane donna, Grace Opoku, 25 anni, è morta dopo essere stata investita da un pullman in transito. L’impatto è stato violentissimo: la ragazza è stata sbalzata sull’asfalto riportando ferite gravissime.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato di rianimarla e l’hanno poi trasportata d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla. Nonostante i disperati tentativi dei medici, Grace è deceduta poche ore dopo il ricovero a causa dei traumi riportati.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, la giovane stava attraversando la carreggiata quando il pullman l’ha centrata in pieno. Resta da chiarire se il mezzo procedesse a velocità sostenuta o se la visibilità nella galleria abbia avuto un ruolo determinante nell’incidente. Il veicolo è stato posto sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra amici e conoscenti della vittima. In un primo momento si era diffusa la voce che Grace fosse incinta, circostanza poi smentita dai medici. Resta, tuttavia, il dramma di una vita spezzata nel fiore degli anni.

Gli agenti della sezione Infortunistica stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, mentre la salma è a disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito.

di redazione

