Musica: cresce l’attesa per il concerto di Ultimo il prossimo 18 luglio a Messina, la data sold-out da mesi

Cresce l’attesa per il concerto di Ultimo a Messina. Il cantautore romano tornerà in Sicilia a distanza di due anni dall’ultimo live e ancora una volta il concerto è andato sold-out in pochi mesi.

Il 18 luglio 2025, Ultimo tornerà a Messina per un concerto che si preannuncia imperdibile. Unica data siciliana del tour 2025, lo stadio Franco Scoglio è pronto ad accogliere i migliaia di fan provenienti da tutta l’isola e non solo.

Ultimo sul palco di San Siro: show pieno di vita

Due serate sotto la pioggia battente, migliaia di fan in delirio e un San Siro trasformato in un mare di luci e voci che hanno cantato ogni parola, senza smettere un attimo nonostante il cielo grigio. Così si sono concluse le due date milanesi di Ultimo, che molti già definiscono tra «le migliori degli ultimi anni».

Dopo San Siro, Ultimo è pronto a portare quella stessa energia e quella stessa voglia di cantare sotto le stelle a Messina, il prossimo 18 luglio 2025, quando lo Stadio Franco Scoglio diventerà il cuore pulsante della musica italiana per una notte che si preannuncia memorabile.

Un palco a forma di chiave, simbolo della sua musica, dove Ultimo si è raccontato per oltre due ore con una semplicità che appartiene solo a chi non ha bisogno di orpelli per riempire un palco.

Accompagnato soltanto dalla band, ha messo al centro le sue canzoni, piene di vita, tra coriandoli, luci ed emozioni.

L’ingresso è stato un’esplosione sulle note di “Dove finisce il mare”, seguito da “Colpa delle favole” e “Quei ragazzi”, regalando un inizio strabiliante. La scaletta, con oltre trenta brani, ha incluso momenti intensi come “Buongiorno vita” e “L’unica forza che ho”. A ventiquattro mesi dagli ultimi concerti a San Siro, Ultimo è tornato mostrando un magnetismo proprio dei grandi nomi internazionali, confermando che il successo non si misura solo con i numeri, ma con la capacità di far sentire ogni spettatore parte di un sogno.

Ultimo porterà la stessa energia del palco milanese anche a Messina, all’interno del tour “Tutti per uno – Ad Astra”.

Un tour che promette nuovi arrangiamenti, momenti acustici e una produzione pensata per far vivere ogni brano come un racconto da condividere.

Messina pronta a riempirsi di musica e vita

Il 18 luglio lo Stadio Franco Scoglio diventerà un grande abbraccio collettivo. Non sarà solo un concerto: sarà un’occasione per vivere la città, per riscoprirla attraverso la musica e trasformare una notte d’estate in un ricordo da portare con sé. Ultimo, con la sua voce e le sue storie, è pronto a scrivere un nuovo capitolo insieme a Messina.

Una carriera inarrestabile

Ultimo è molto più di un nome: è una voce, un simbolo generazionale. Dal debutto nel 2016, la sua ascesa è stata costante e potente, passando dal successo di “Pianeti” ai live sold out negli stadi, fino alla pubblicazione del recente album “Altrove”, che in poche settimane ha conquistato il doppio disco di platino. Brani come “Poesia senza veli”, “I tuoi particolari” e la più recente “Vento d’estate” hanno segnato le playlist di milioni di giovani, trasformando ogni concerto in un rito collettivo.

Il conto alla rovescia è già iniziato. Ultimo è pronto a far risuonare le note delle sue canzoni sotto le stelle dello Stadio Franco Scoglio, trasformando la notte del 18 luglio 2025 in un evento che resterà inciso nella memoria di chi ama la musica, i sogni e la bellezza delle emozioni condivise.