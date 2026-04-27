Nasce il Comitato Civico Bragone: eletto il direttivo, al via una nuova stagione di impegno per la contrada

Un passo importante verso una maggiore partecipazione civica e una più efficace tutela degli interessi del territorio.

Lo scorso 16 aprile, nei locali del Ristorante/Pizzeria Bragone, i residenti, proprietari e abitanti della contrada Bragone si sono riuniti in assemblea per costituire ufficialmente il Comitato Civico Bragone.



L’incontro, molto partecipato, ha visto la presenza di numerosi cittadini determinati a dare voce alle esigenze della comunità locale.

Subito dopo si è proceduto alla nomina del Consiglio direttivo, composto da sette membri.

Alla guida del Comitato è stato eletto il dott. Fabio Pusateri, affiancato dal vicepresidente il dott. Domenico Badalamenti e dal segretario/tesoriere Vincenzo Natale. Completano il direttivo il dott. Giuseppe Parello, Domenico Varco, Filippo Bova e Camillo Sortino.

Il nuovo organismo si pone come interlocutore diretto tra i cittadini e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di affrontare e risolvere le numerose criticità che interessano la contrada.

Tra le principali problematiche emerse durante l’assemblea figurano le condizioni precarie della rete stradale, la carenza di segnaletica, la necessità di una regolare pulizia delle vie e l’assenza di illuminazione pubblica.

Non meno rilevante è la questione della rete idrica, insufficiente e soggetta a perdite, soprattutto nel periodo estivo.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta alla sicurezza e al decoro del territorio, con l’invito ai residenti a mantenere puliti i terreni e a prevenire rischi di incendio, oltre a evitare il deposito di materiale sulle sedi stradali.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche l’assessore comunale Giuseppe Preti, che ha portato i saluti dell’amministrazione e ha riconosciuto il valore del Comitato come rappresentante delle istanze collettive.

È stata inoltre annunciata la disponibilità di fondi comunali per interventi sulla rete viaria, che interesseranno anche la contrada Bragone, seppur limitatamente ai tratti più danneggiati.

Tra le proposte avanzate, anche l’intitolazione di alcune strade a figure simbolo dell’impegno civile, come il Beato Don Pino Puglisi e il sindacalista Salvatore Carnevale.

La nascita del Comitato Civico Bragone segna dunque l’inizio di un percorso condiviso, fondato sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Un invito aperto a tutta la comunità: il Comitato chiama a raccolta tutti gli abitanti, residenti ed i proprietari della contrada Bragone affinché aderiscano e contribuiscano con idee, energie e senso civico alla crescita e al miglioramento del territorio. Partecipare significa costruire insieme il futuro della propria comunità.