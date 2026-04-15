Nessuna festa, solo memoria: omaggio a Giuseppe Polizzi, oggi avrebbe compiuto 50 anni

Oggi le luci sarebbero state diverse.

Quelle delle vetrine, dei locali, perfino dei sorrisi per strada. Oggi sarebbe stato il giorno dei brindisi, degli abbracci lunghi, delle pacche sulle spalle e delle risate che si rincorrono tra un ricordo e l’altro. Oggi Giuseppe Polizzi, il genio della pubblicità, avrebbe compiuto 50 anni.

Un traguardo importante, di quelli che non si attraversano in silenzio. Un compleanno che, per chi lo ha conosciuto davvero, non sarebbe stato solo “suo”, ma di tutti. Perché Giuseppe non era soltanto un professionista brillante, ma un vero e proprio personaggio della città. Un uomo capace di trasformare la pubblicità in qualcosa di più: racconto, provocazione, emozione.

Fondatore della “Printed”, punto di riferimento nel settore della stampa e della comunicazione a Termini Imerese, aveva costruito negli anni uno stile tutto suo: diretto, creativo, spesso fuori dagli schemi.

Le sue campagne non passavano inosservate. Non erano mai semplici insegne o grafiche: erano messaggi da interpretare, immagini che parlavano, idee che lasciavano il segno.

Era questo il suo talento più grande: riuscire a trasformare anche il quotidiano in qualcosa di memorabile.

E poi c’erano le sue trovate. Quelle che facevano discutere, sorridere, a volte anche storcere il naso, ma che tutti ricordavano. Come quando riuscì a far credere alla sua “presunta morte” come strategia comunicativa, dimostrando quanto fosse avanti nel modo di pensare la pubblicità.

Geniale, sì. Ma anche profondamente umano.

E quella stessa energia si ritrovava nelle sue feste. Eventi che diventavano veri e propri fenomeni sociali. Bastava leggere un hashtag – “Giuseppe Polizzi Genio della pubblicità”– per sapere che non sarebbe stata una serata qualunque. Erano momenti costruiti con la stessa cura delle sue campagne: luci, musica, dettagli, persone. Tutto pensato per far vivere un’esperienza.

Per far sentire tutti parte di qualcosa.

Giuseppe amava la sua città. E la città, a modo suo, lo riconosceva.

Un’insegna alla volta, un progetto alla volta, aveva contribuito a dare forma all’identità visiva di tante attività, eventi e iniziative locali.

Sono passati pochi mesi da quando ha deciso di andare via. Una scelta che ha lasciato un vuoto difficile da nominare, ancora più difficile da accettare. Una ferita silenziosa che attraversa Termini Imerese e chiunque lo abbia incontrato, anche solo una volta.

Perché Giuseppe non era uno che passava inosservato.

Aveva lo sguardo di chi vede oltre, di chi immagina prima degli altri. Ma anche quella sensibilità fragile, nascosta dietro il sorriso e l’energia, che spesso accompagna le menti più brillanti.

Oggi non è facile trovare le parole giuste. Perché ogni parola sembra insufficiente, ogni frase troppo piccola per contenere quello che è stato.

Ma forse non serve spiegare tutto.

Forse basta immaginare quella festa che oggi avrebbe preso vita.

Le luci accese, la musica che sale, la gente che si ritrova.

E lui, al centro, a fare quello che gli riusciva meglio: creare connessioni.

Perché, in fondo, chi ha saputo lasciare così tanto, non se ne va davvero.

Oggi non è il giorno che avremmo voluto.

Ma è comunque il suo giorno.

E Termini, nel suo modo discreto e profondo, continua a raccontarlo. Anche così. Anche oggi.

Ciao Genio, la redazione di himeraweb.it continuerà a ricordarti sempre!