«Non ci ho pensato due volte»: parla l’uomo che ha salvato la donna caduta dal balcone a Termini Imerese

In seguito alla tragedia sfiorata che ha colpito la città di Termini Imerese nella mattinata di oggi, dove una donna si è lanciata dal balcone della propria abitazione. Raggiungiamo telefonicamente l’uomo che le ha salvato la vita, prendendola al volo.

Si tratta del termitano Calogero Matita che in quegli istanti si è trovato al posto giusto al momento giusto.

Pochi istanti prima che la situazione degenerasse ero sotto il balcone della signora insieme ad un mio amico. Ci siamo accorti che qualcosa non andava perché si era sporta troppo dal balcone ripetendo che non ce la faceva più.

Le abbiamo detto più volte di rientrare, ma non ha voluto sentire nessuno.

Poi è successo tutto velocemente: l’ho vista arrampicarsi sulla ringhiera e due istanti dopo lasciarsi cadere nel vuoto.

Non ci ho pensato due volte, mi sono messo subito sotto di lei e fortunatamente sono riuscito a prenderla al volo. Poi è stato tutto un corri corri, c’è chi ha chiamato l’ambulanza e chi si è preoccupato di far controllare anche me.

La cosa più importante per me è stato evitare il peggio.