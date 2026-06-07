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Cronaca Palermo

Notte da incubo in viale Regione: secondo incidente nel giro di pochi minuti

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #palermo #Sicilia
Screenshot

Ancora un incidente stradale nella notte lungo viale Regione Siciliana. Il sinistro si è verificato intorno alle 4 del mattino nei pressi dello svincolo di via Ernesto Basile, in direzione Trapani.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. Al momento non sono note né il numero degli occupanti dei veicoli coinvolti né le loro condizioni di salute.

L’incidente arriva a breve distanza da un altro sinistro verificatosi sempre lungo viale Regione Siciliana nelle stesse ore della notte, contribuendo a rendere particolarmente movimentata la viabilità del principale asse stradale cittadino.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

di redazione

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