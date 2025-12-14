Notizie
Lun. Dic 15th, 2025

Termini Imerese

Notte di luce e devozione: Termini Imerese celebra Maria Santissima Immacolata

di redazione

La nostra città si prepara a vivere con intensa devozione i solenni riti in onore di Maria Santissima Immacolata, patrona della città, che culminano nelle processioni tradizionali dell’14 dicembre, manifestazione profondamente radicata nella storia e nella fede del popolo termitano. 

Questa notte, alle ore 03:30, prenderà avvio la processione notturna del simulacro della Madonna della Neve della Confraternita laicale Maria Santissima della Neve, con partenza dal dal santissimo Salvatore per le vie della nostra città. 

Intorno alle ore 09:00 circa è previsto il rientro della Santissima Immacolata, segnando il secondo rientro mariano delle celebrazioni. ￼

La celebrazione religiosa prosegue domani, alle ore 20:00, con lo spettacolare e solenne rientro mariano, dedicato alla Madre Celeste, momento di grande partecipazione e coinvolgimento spirituale per tutta la comunità. 

Che la Madre Celeste vigili su tutta la città di Termini Imerese, sulle famiglie e su coloro che si trovano nel bisogno, infondendo pace, speranza e benedizione nei nostri cuori.

Viva Maria!

di redazione

1