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Cronaca Palermo

Notte di paura a Palermo: schianto in viale Regione, un’auto si ribalta sulla carreggiata

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #palermo #Sicilia #ultima ora

Grave incidente stradale nella notte lungo viale Regione Siciliana a Palermo. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 4:15 e ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata finendo capovolta sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nella gestione della viabilità e dei rallentamenti al traffico.

Al momento non si conosce il numero esatto delle persone coinvolte né le loro condizioni di salute. I soccorritori stanno operando per prestare assistenza agli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

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