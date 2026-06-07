Notte di paura a Palermo: schianto in viale Regione, un’auto si ribalta sulla carreggiata

Grave incidente stradale nella notte lungo viale Regione Siciliana a Palermo. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 4:15 e ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata finendo capovolta sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri, impegnata nella gestione della viabilità e dei rallentamenti al traffico.

Al momento non si conosce il numero esatto delle persone coinvolte né le loro condizioni di salute. I soccorritori stanno operando per prestare assistenza agli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.