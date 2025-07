Notte di paura alla Vucciria: turisti irlandesi picchiati e rapinati, uno trovato all’alba con la mascella fratturata

Nel cuore della notte palermitana, l’antico mercato della Vucciria si è trasformato in teatro di violenza. Due turisti irlandesi sono stati brutalmente aggrediti e rapinati da un gruppo di uomini di origine nordafricana, intorno alle 3:30 del mattino.

L’allarme è scattato quando uno dei due turisti, in evidente stato confusionale, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno subito contattato le forze dell’ordine, facendo temere per le sorti del secondo giovane, che risultava disperso.

Le ricerche si sono protratte per circa quattro ore, fino a quando, alle prime luci dell’alba, il secondo turista è stato ritrovato riverso in una delle strette vie della Vucciria. Le sue condizioni sono apparse gravi: i sanitari hanno riscontrato una frattura alla mascella e diverse contusioni, segni evidenti del violento pestaggio subito.

Nonostante la drammatica esperienza, prima di lasciare Palermo, i due turisti hanno voluto ringraziare le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e i cittadini palermitani che, senza esitazione, hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sulla vicenda sono in corso le indagini per identificare e rintracciare i responsabili dell’aggressione che, nella notte, ha trasformato una serata di vacanza in un incubo.