Oggi l’ultimo saluto a Marco Dellaira: il ritorno a casa di “Dellà”, il giovane ricordato con una raccolta fondi per la famiglia e la sua amata Lara

È il giorno dell’addio. Oggi, alle ore 15, la comunità di Termini Imerese si riunirà nella Chiesa Duomo San Nicola di Bari per dare l’ultimo saluto a Marco Dellaira, il giovane di appena 30 anni scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto nel Bergamasco.

Dopo aver lasciato la Sicilia per inseguire il sogno di costruirsi un futuro nel Nord Italia, Marco torna nella sua terra natale per il suo ultimo viaggio. Un ritorno che nessuno avrebbe mai voluto immaginare e che oggi unisce nel dolore due comunità, quella di Bergamo e quella di Termini Imerese, entrambe profondamente segnate dalla sua improvvisa scomparsa.

Della tragedia che lo ha strappato alla vita si è già raccontato molto. A parlare ancora più forte, però, sono le storie e i ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Per tutti era semplicemente “Dellà”: un ragazzo capace di affrontare con coraggio il trasferimento lontano da casa, di ricominciare da zero e di trasformare gli amici incontrati lungo il cammino in una vera famiglia.

Sono proprio loro, gli amici più cari, ad aver scelto di ricordarlo con un gesto concreto, promuovendo una raccolta fondi che in poche righe racconta forse meglio di qualsiasi altra descrizione chi fosse davvero Marco e quanto amore abbia lasciato dietro di sé.

La raccolta fondi per la famiglia e per la sua amata Lara

Proprio gli amici hanno promosso una raccolta fondi in memoria di Marco con l’obiettivo di sostenere la famiglia nell’affrontare le spese funerarie e i costi legati a questa dolorosa vicenda.

L’iniziativa nasce anche per garantire un futuro sereno a Lara, la sua inseparabile cagnolina, che Marco considerava una presenza fondamentale della sua vita. Nel messaggio che accompagna la raccolta fondi emerge tutto l’affetto di chi gli ha voluto bene: un gesto concreto per trasformare il dolore in solidarietà e per continuare a prendersi cura di ciò che per lui era più importante.

“In memoria di Dellà – sosteniamo la famiglia di Marco Dellaira”

Ciao a tutti, la notte del 14 giugno, un tragico incidente ci ha strappato troppo presto e all’improvviso il nostro Marco, che per tutti noi era semplicemente “Dellà”.

Marco era arrivato a Bergamo dalla Sicilia da solo, poco prima del lockdown del 2020, con la voglia di costruirsi un futuro che è riuscito a conquistarsi grazie all’aiuto degli amici che sono diventati la sua seconda famiglia.

Era un ragazzo volenteroso, che non si è mai tirato indietro davanti alla fatica. Sempre pronto a darsi da fare, finalmente stava trovando la stabilità che tanto cercava e meritava, lavorando con dedizione e con il suo immancabile sorriso alla Marianna dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi, ma soprattutto nella sua famiglia in Sicilia e in una creatura speciale che per lui era tutto: il suo cane Lara, “Tatina”, il suo punto fermo. In questo momento di dolore, noi amici abbiamo deciso di attivarci per non lasciare soli i suoi cari.

Perché questa raccolta fondi?

Questa iniziativa nasce spontaneamente per un duplice obiettivo, nel pieno rispetto di ciò che Marco avrebbe voluto:

– Sostenere la sua famiglia nell’affrontare le spese del funerale e i gravosi costi logistici e pratici che questo dramma comporta.

– Prenderci cura di Lara. Se i fondi saranno sufficienti, una parte sarà destinata interamente al sostentamento, alle cure e al futuro della sua adorata Tatina, per fare in modo che non le manchi mai nulla. Nessuna cifra potrà colmare il vuoto lasciato dalla sua assenza, ma ogni piccolo contributo può alleggerire un peso pratico e dimostrare quanto Marco abbia lasciato il segno in tutte le persone di cui si è circondato, la sua famiglia e amici da ogni dove. Tutto il ricavato di questa raccolta sarà gestito e devoluto alla famiglia di Marco. Vi terremo aggiornati su ogni passaggio. Anche una piccola donazione può fare la differenza se fatta tutti insieme. Se non potete donare, vi chiediamo col cuore di condividere questo link il più possibile sui vostri canali social e su WhatsApp.

Grazie di cuore a chiunque deciderà di dare una mano a custodire il ricordo di Marco proteggendo chi ha sempre amato. Ciao Dellà, sarai per sempre nei nostri cuori. E stai tranquillo, ci pensiamo noi.

Parole che raccontano il volto più autentico di Marco: quello di un ragazzo determinato, generoso e capace di costruire legami profondi ovunque andasse. Un giovane che aveva trovato il suo posto a Bergamo senza mai smettere di sentirsi figlio della sua Sicilia e della sua Termini Imerese.

Oggi l’ultimo abbraccio

Questo pomeriggio, nella Chiesa Duomo San Nicola di Bari, saranno in tanti a partecipare all’ultimo saluto.

Amici arrivati dalla Sicilia e dalla Lombardia, colleghi, parenti e semplici conoscenti si ritroveranno per rendere omaggio a un giovane che, nonostante la sua breve vita, ha lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo.

Tra lacrime, ricordi e preghiere, Termini Imerese accompagnerà Marco nel suo ultimo viaggio. Un addio che arriva troppo presto, ma che sarà anche il momento in cui una comunità intera si unirà per testimoniare l’affetto, la stima e il bene che circondavano quel ragazzo dal sorriso sincero che il destino ha strappato alla vita a soli 30 anni.

Oggi, mentre il feretro attraverserà le strade della sua città accompagnato dall’affetto di parenti, amici e semplici conoscenti, il dolore lascerà spazio anche alla gratitudine per aver condiviso un pezzo di strada con lui.

Perché alcune persone, anche quando se ne vanno troppo presto, continuano a vivere nel bene che hanno seminato.

E dalle parole di chi oggi promette di prendersi cura della sua famiglia e della sua amata Lara emerge con forza la certezza che “Dellà” continuerà ad essere presente nei cuori di chi gli ha voluto bene, ben oltre questo ultimo, commosso saluto.