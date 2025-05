Ondata di maltempo si imbatte su Termini Imerese: numerosi disagi in città

Dalle prime ore del mattino di oggi un forte temporale si è imbattuto sulla città di Termini Imerese. Il maltempo, già previsto dai bollettini giunti dalla protezione civile, sta causando numerosi disagi in città.

La costante pioggia che non accenna a fermarsi infatti, ha causato un allagamento nella centralissima via “Giuseppe Salemi Oddo”, dove come una storia che si ripete, ancora una volta è scoppiato un tombino causando la fuoriuscita di liquami e acqua piovana.

Ulteriori disagi si registrano anche in altre aree della città, con strade allagate, difficoltà dei cittadini di camminare sui marciapiedi ricoperti dall’acqua, a causa delle vie di scolo che non riescono a contenere le grrandi quantità di acqua.

Allerta arancione per la giornata di oggi

Ricordiamo che su tutta la Sicilia, nella giornata di oggi è prevista allerta arancione per condi-meteo avverse. In particolare, “dal primo mattino di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco.

La pioggia dovrebbe arrrestarsi del tutto nella giornata di domani.