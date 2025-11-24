Notizie
Gio. Nov 27th, 2025

Notizie del Giorno Termini Imerese

Orgoglio termitano: l’innovazione di “Kuttura” vola a Dubai per la fiera edilizia più grande al mondo

di redazione #himeraweb.it #imprenditori siciliani #imprenditoria #Notizie del giorno #orgoglio termitano #termini imerese

Termini Imerese porta il suo ingegno oltre i confini nazionali grazie a Salvatore Carrubba, imprenditore termitano e ideatore, insieme alla figlia Federica, di Kuttura, una start-up che sta rivoluzionando il settore dei piani cottura a gas e a induzione elettrica. Il marchio, caratterizzato da prodotti originali e interamente ispirati alla tradizione siciliana, è infatti presente alla Big 5 di Dubai, la più grande esposizione internazionale dedicata all’edilizia, in programma dal 23 al 27 novembre al World Trade Center, a pochi passi dal celebre Burj Khalifa.

Carrubba si è detto profondamente soddisfatto della partecipazione alla fiera, sottolineando con orgoglio di essere l’unico espositore a presentare modelli di piani cottura in ceramica decorata siciliana, un elemento distintivo che sta attirando l’attenzione di visitatori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

I prodotti di Kuttura hanno registrato un notevole successo, tanto che si attendono conferme per possibili collaborazioni e future produzioni negli Emirati Arabi Uniti.

A contribuire al valore artistico della collezione è anche la designer e ceramista termitana Caterina Mancuso, coinvolta nella realizzazione dei pezzi esposti, che uniscono innovazione tecnologica e identità culturale siciliana.

Un risultato che porta il nome di Termini Imerese nel panorama internazionale dell’innovazione artigianale e del design.

di redazione

1