“P.E.T. Smile”, il progetto che porta i cani dal dentista: Palermo prima città in Sicilia ad adottarlo

Andare dal dentista, per molti bambini, è un’esperienza da brivido. Rumori metallici, luci forti, mani sconosciute che si avvicinano alla bocca. Ma a Palermo qualcosa sta cambiando: nello studio odontoiatrico Fazio, in via Garzilli, il momento della cura diventa più dolce, grazie a due nuovi e specialissimi assistenti a quattro zampe.

Si chiama P.E.T. Smile (Psychological Emotional Therapy Smile) il progetto che, per la prima volta in Sicilia, porta la pet therapy dentro uno studio dentistico. L’iniziativa, della durata di tre mesi, è ideata dall’associazione Pachamama APS, realtà palermitana fondata da Marianna Raneri, attiva da quasi vent’anni negli interventi assistiti con animali in contesti sanitari, educativi e di giustizia riparativa.

A prendersi cura dei piccoli pazienti saranno due cani certificati – un Golden Retriever e un Australian Shepherd – accompagnati da coadiutori specializzati. La loro presenza, studiata e approvata da un medico veterinario che ha verificato l’idoneità degli ambienti e degli operatori, aiuterà i bambini fino ai 14 anni ad affrontare le cure dentistiche con maggiore serenità.

La prima volta: il sorriso di Silvia

Ad inaugurare il progetto è stata Silvia, una bambina alle prese con l’estrazione di due dentini. Al suo fianco, durante la visita, c’era un docile pastore australiano, che l’ha accompagnata con calma e dolcezza, trasformando l’ansia in sorrisi. “Vederla rilassata e tranquilla è stato emozionante”, raccontano dallo studio.

Un approccio innovativo alla cura

La presenza strutturata del cane in sala d’attesa – e, in casi selezionati, anche durante la seduta – ha l’obiettivo di ridurre ansia e resistenze nei bambini. Gli interventi, spiegano da Pachamama, si basano su una relazione guidata e controllata tra persona, animale e professionisti, con benefici documentati sul piano emotivo e fisiologico.

Il progetto prevede una collaborazione stretta tra lo staff odontoiatrico e il team di Pachamama APS: odontoiatra, coadiutori del cane, veterinario e responsabile di progetto lavoreranno insieme per creare un ambiente più sereno, accogliente e inclusivo.

Le parole del dottor Fazio

“Accogliere questo progetto è per noi motivo di orgoglio – afferma il dottor Gioacchino Fazio, titolare dello studio insieme ai figli Massimo e Marco –. Crediamo in una cura che tenga conto non solo della tecnica, ma anche del vissuto emotivo del paziente, soprattutto quando si tratta di bambini.”

Con “P.E.T. Smile”, Palermo diventa così un laboratorio d’innovazione sanitaria e umana, dove la professionalità si unisce all’empatia. E forse, per la prima volta, i piccoli pazienti potranno dire di essere andati volentieri… dal dentista.