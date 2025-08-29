Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza

Una tranquilla giornata di fine agosto si è trasformata in un incubo per decine di cittadini e turisti, quando una maxi rissa è esplosa davanti al supermercato Lidl in via Roma, nel cuore pulsante della città. Bastoni, catene, urla, sangue. Una scena da film, ma senza copione. Solo paura.

Dalla lite alle casse alla guerriglia urbana

Tutto sarebbe iniziato da una banale discussione tra alcune donne e un gruppo di ragazzine alle casse del supermercato. Ma in pochi minuti, la tensione si è trasformata in violenza brutale: diversi uomini sono sopraggiunti armati di bastoni e catene, e hanno dato vita a una rissa feroce. Alcuni sono rimasti feriti. I clienti, terrorizzati, si sono rifugiati tra gli scaffali. I passanti, tra cui molti turisti, sono fuggiti in preda al panico.

Secondo episodio in una settimana: Palermo sotto shock

Questo non è un caso isolato. È il secondo episodio di violenza urbana che si verifica in città nel giro di pochi giorni. Solo qualche giorno fa, un altro scontro tra gruppi rivali ha paralizzato una zona residenziale, lasciando dietro di sé feriti e paura. Palermo sembra vivere una spirale di tensione che non accenna a placarsi.

La fuga e il silenzio

Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, i responsabili si erano già dileguati. Nessun arresto, nessuna identificazione immediata. Le indagini sono in corso, affidate alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Ma resta una domanda che brucia: come è possibile che in pieno centro, in pieno giorno, si scateni una simile violenza senza che nessuno riesca a fermarla?

Denuncia sociale: Palermo non può abituarsi al terrore

Via Roma, arteria storica e commerciale, è diventata teatro di una barbarie che non può essere normalizzata. Non è solo un fatto di cronaca: è un grido d’allarme. La città è stanca di vivere tra paura e indifferenza. I cittadini chiedono sicurezza, presenza, prevenzione. Non bastano le pattuglie a posteriori. Serve una strategia, serve una risposta politica e sociale.

Una città che merita rispetto

Palermo è bellezza, cultura, storia. Ma episodi come questo la umiliano. La rissa di via Roma non è solo un episodio isolato: è il sintomo di una malattia più profonda, fatta di degrado, abbandono e mancanza di controllo. E finché non si affronterà il problema alla radice, nessuna ordinanza sulla viabilità potrà restituire ai palermitani la serenità che meritano.