Palermo, bimbo di tre anni cade in piscina al Country Club: ricoverato al Cervello

Attimi di paura ieri a Palermo, dove un bambino di tre anni è caduto in una piscina del Country Club in viale dell’Olimpo, mentre si trovava insieme ai genitori per trascorrere una giornata di relax. Il piccolo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Cervello, dove è attualmente ricoverato. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il bambino si trovava seduto su un seggiolino agganciato al tavolo accanto ai genitori, ma sarebbe riuscito ad allontanarsi e a raggiungere la piscina, cadendo in acqua nel giro di pochi istanti.

Il padre si è immediatamente tuffato per recuperarlo, mentre sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo prima del trasferimento al pronto soccorso pediatrico.

Il precedente a Sferracavallo

L’episodio ha riportato alla memoria la tragedia avvenuta a Sferracavallo il 2 agosto dello scorso anno, quando il piccolo Enrico, che non aveva ancora compiuto tre anni, perse la vita dopo essere caduto nella piscina di famiglia in un’abitazione di via del Tritone.

Quel giorno, mentre in casa tutti riposavano, il bambino si svegliò, raggiunse la piscina e finì in acqua. A scoprire quanto accaduto fu il padre, ma nonostante i soccorsi, per Enrico non ci fu nulla da fare.

La tragedia colpì profondamente la comunità, lasciando un segno indelebile in tutta la città.