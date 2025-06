Palermo, detenuto perde la vista a un occhio in attesa di un intervento: la denuncia del Garante

Un detenuto di 70 anni, recluso nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo, ha perso la vista da un occhio mentre attendeva un intervento chirurgico per la rimozione della cataratta.

A denunciare il caso è il garante dei detenuti del Comune di Palermo, Pino Apprendi.

Secondo quanto riportato, il detenuto era stato visitato per la prima volta il 13 febbraio 2024.

Un secondo controllo era avvenuto il 15 maggio dello stesso anno, mentre il 13 luglio il medico della struttura penitenziaria aveva segnalato la necessità di un intervento urgente. Tuttavia, fino al 17 maggio 2025, nulla sarebbe stato fatto per garantire la prestazione sanitaria necessaria. Nel frattempo, l’uomo ha perso completamente la vista da un occhio.

“Ricordo che i detenuti non hanno possibilità di scelta – ha dichiarato Apprendi –. Non possono rivolgersi a strutture convenzionate come farebbe un comune cittadino. Per questo motivo, ogni patologia rischia di cronicizzarsi o, nei casi più gravi, di portare alla morte.”

Il caso solleva nuovamente l’attenzione sulle condizioni sanitarie all’interno delle carceri e sulla necessità di garantire il diritto alla salute anche alle persone private della libertà.