Palermo diventa la Capitale degli scacchi: al via le iscrizioni per il secondo Festival Internazionale Trinakria, unica porta siciliana verso i titoli internazionali

Palermo diventa la Capitale degli scacchi!

Preparate le scacchiere! Palermo si appresta a diventare il cuore pulsante degli scacchi agonistici siciliani e del Sud Italia. L’Associazione sportiva dilettantistica Matti per gli scacchi, con il patrocinio del comitato regionale scacchistico siciliano, annuncia con grande entusiasmo il ritorno del festival internazionale Trinakria, giunto alla sua seconda edizione. L’evento si terrà al circolo ufficiali dell’Esercito di Palermo, animando la città dal 27 luglio al 3 agosto.

Il nome stesso, Trinakria, evoca la ricca storia e l’identità della Sicilia, e nel mondo scacchistico acquista un significato di importanza strategica. Attualmente, il Trinakria si distingue come l’unico festival in tutta la Sicilia dove la presenza di giocatori stranieri e titolati offre l’opportunità di ottenere norme e di progredire così nel proprio percorso agonistico avvicinandosi ai massimi riconoscimenti nel circuito scacchistico.

Il secondo festival scacchistico internazionale Trinakria non è solo un torneo di alto livello; è una piattaforma unica e indispensabile per l’ambizione degli scacchisti che puntano a raggiungere i vertici. L’organizzazione curata dall’Asd Matti per gli scacchi garantisce una settimana di confronti appassionanti e determinanti per il futuro titolato di molti giocatori. Un appuntamento da segnare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati e, soprattutto, per gli agonisti che sognano il titolo, specialmente per i siciliani finalmente un torneo di alto livello.