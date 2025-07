Palermo, il dolore diventa tragedia: 52enne tenta il suicidio dopo la morte della compagna

Un dramma familiare si è consumato in via dei Nebrodi, trasformando un appartamento in teatro di disperazione e sangue. Un uomo di 52 anni è stato trovato in fin di vita con una ferita da arma da fuoco, un gesto estremo che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato compiuto sopraffatto dal dolore per la recente scomparsa della giovane compagna.

La tragedia ha scosso il quartiere, dove sono subito intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia.

L’uomo, ancora in vita all’arrivo dei soccorsi, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Civico, dove ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione.

Restano ancora frammentarie le informazioni su quanto accaduto, ma dietro questo gesto estremo si intravede il dramma silenzioso di un dolore che si è trasformato in disperazione. Una perdita che ha lasciato un vuoto così profondo da diventare insopportabile, trascinando un uomo al limite in un gesto che ora tiene sospesa un’intera famiglia tra la speranza e l’attesa.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione le ultime ore dell’uomo e chiarire la dinamica di quanto accaduto. Ma in quella casa di via dei Nebrodi, dove la morte ha bussato due volte, resta il segno indelebile di un dolore che ha travolto ogni cosa, lasciando dietro di sé un grido di aiuto che non è riuscito a trovare voce.