Palermo, l’importanza del Sistema di accoglienza e integrazione: esserci nel dolore per trasformare la rabbia in speranza

È una realtà di cui forse si parla troppo poco, ma il SAI di Palermo ( Sistema di accoglienza e integrazione ) è l’esempio, ogni giorno dell’importanza dell’esserci gli uni per gli altri.Nella disperazione, nel dolore, nelle avversità della vita, avere qualcuno accanto e che provi ad alleviare le sofferenze altrui è un gesto che riempie l’anima e ci lascia sperare in un mondo migliore.Oggi condividiamo un comunicato importante che gli operatori del SAI di Palermo hanno voluto condividere nelle loro pagine social. Un ricordo, ma che cela un grande messaggio di speranza: “𝗘𝘀𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲. 𝗦𝗮𝗽𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮”.

In questi tre mesi in cui A. è stata affidata alle nostre cure abbiamo lavorato con tenacia per restituirle identità, radici, dignità.

Abbiamo scoperto che era stata rapita dal suo Paese d’origine insieme alla cugina e che quest’ultima non ce l’ha fatta ed è morta nel deserto.

Dopo un anno e mezzo trascorso in Libia, dove ha subito violenze e privazioni indicibili, A. aveva raggiunto Lampedusa.

Durante quel viaggio, sul barcone in cui era stata caricata a forza e altre quattro ragazze hanno invece trovato la morte, si verifica un’esplosione e A. si ustiona gravemente.