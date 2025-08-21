Notizie
Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa
Palermo piange Francesco “Ciccio” Barbera, simbolo del riscatto dello Sperone
Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone
Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”
Tutto pronto per la Festa della Madonna dei Giardini di Contrada Franco a Termini Imerese
Muore per un’emorragia, ma regala la vita ad altri: primo prelievo multiorgano al “S. Cimino” di Termini Imerese
Ventimiglia di Sicilia presente al Giubileo 2025 con l’Associazione Musicale “G. Rossini”
Incidente a Termini Imerese: restano stabili le condizioni dei tre giovani coinvolti
Termini Imerese, al via i lavori di riqualificazione del Complesso di Santa Chiara
ULTIMA ORA. Incidente frontale a Termini Imerese: 3 feriti
Gio. Ago 21st, 2025

Cronaca Palermo

Palermo piange Francesco “Ciccio” Barbera, simbolo del riscatto dello Sperone

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #palermo #Sicilia

Si è spento a soli 30 anni Francesco Barbera, conosciuto da tutti come “Ciccio”, giovane laureato in Giurisprudenza, ex rappresentante degli studenti e simbolo di riscatto per lo Sperone, quartiere popolare della città. Un malore improvviso lo ha strappato all’affetto dei suoi cari nella giornata di ieri, lasciando sgomenti amici, compagni di studi e di impegno politico e sociale.

Barbera era stato rappresentante degli studenti nel Consiglio del corso di studi in Giurisprudenza e si era distinto per determinazione e dedizione. Cresciuto in un contesto difficile, aveva saputo farsi strada grazie ai sacrifici personali e della sua famiglia, riuscendo a laurearsi conciliando studio e lavoro. La sua storia rappresentava un esempio di crescita, miglioramento e speranza.

Il cordoglio è arrivato da più fronti: associazioni universitarie, mondo politico, compagni di percorso e semplici amici. “Nessuno si aspettava niente del genere – scrivono le associazioni Contrariamente-Rum – ma forse era proprio nella natura di Ciccio quella di sorprendere sempre, andando oltre qualsiasi aspettativa. Ringraziamo Ciccio per essere stato solare, spiritoso, di una bontà e spontaneità fuori dal comune”.

Anche il Partito Democratico di Palermo ha voluto ricordarlo, sottolineando il suo impegno nei Giovani Democratici: “Era brillante, concreto, con grandi sogni ma sempre con i piedi ben piantati a terra. Amava l’associazionismo e la politica vissuta come servizio, capace di prendersi cura delle persone e delle cose che gli stavano attorno”.

Commosso il ricordo dell’amico Francesco Natoli: “Profondo rispetto e ammirazione per il ragazzo dello Sperone che con sacrifici si è fatto strada laureandosi in legge, studiando e lavorando contemporaneamente. Un esempio di impegno riconosciuto da tutti quelli che lo hanno conosciuto”.

I funerali di Francesco Barbera si terranno mercoledì 20 agosto, alle ore 12, nella parrocchia di San Giovanni Bosco, in via Messina Marine 259.

La comunità palermitana si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando in Ciccio un giovane capace di trasformare difficoltà e sacrifici in riscatto e speranza.

di redazione

Related Post

Cronaca Palermo

Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone

redazione Ago 20, 2025
Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”

redazione Ago 20, 2025
Cronaca Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese: restano stabili le condizioni dei tre giovani coinvolti

redazione Ago 20, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese riscopre la sua anima storica con Strata Virdura in Festa

Cronaca Palermo

Palermo piange Francesco “Ciccio” Barbera, simbolo del riscatto dello Sperone

Cronaca Palermo

Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone

Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Incidente a Termini Imerese, buone notizie per Emanuele Scaletta: “Sta bene, grazie a tutti per la vicinanza”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1