Palermo: Ponte Corleone, nuove limitazioni al traffico

Nuova puntata della serie “Il raddoppio del Ponte Corleone”. In vista dell’intervento che prevede l’allargamento delle corsie, la società E-distribuzione dovrà nuovamente spostare dei cavi elettrici sotterranei. E per consentire l’esecuzione delle opere l’ufficio Traffico del Comune ha emesso un’ordinanza che prevede limitazioni alla circolazione veicolare.

Il provvedimento sarà valido per 10 giorni a partire dalla comunicazione di inizio lavori che dovrà essere data dall’azienda incaricata. E’ prevista, dalle 22 alle 5, la chiusura al transito delle auto della corsia o di porzioni di essa attraverso cantieri mobili. La carreggiata coinvolta è quella in direzione Trapani.

Oltre all’intervento di E-distribuzione, sul Ponte Corleone sono in corso i lavori per la realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque piovane. Secondo l’ultima ordinanza, che risale a un mese fa, il cronoprogramma prevede che la prima fase in notturna – per il taglio del marciapiede – si concluda il 16 maggio e che la seconda fase in orari diurni – per il nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane – si svolga dal 19 maggio al 27 giugno.