Palermo: promossa la movida alla Vucciria, nessuna irregolarità nei pub dopo il blitz delle forze dell’ordine

Il quartiere Vucciria di Palermo è da sempre al centro della movida Palermitana, luogo di ritrovo per i residenti, ma anche per i numerosi turisti che accorrono a trascorrere una serata piacevole nel cuore di Palermo.

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine. Nel corso dei servizi di “Alto Impatto”, predisposti per garantire sicurezza e rispetto delle normative, sono state identificate complessivamente 200 persone e controllati numerosi veicoli. Contestualmente, sono stati effettuati tre accessi ispettivi in altrettanti esercizi commerciali della zona, dai quali però non sono emerse irregolarità. Le attività di controllo continueranno anche nelle prossime settimane.

Polizia, carabinieri e polizia municipale, ciascuna per i settori di rispettiva competenza, hanno presidiato e battuto a tappeto parte del pecorso tradizionale della movida cittadina e del centro storico. In particolare tra via Roma, piazza San Domenico, via Argenteria, via Paterna, piazza Caracciolo e alle zone limitrofe, tra cui via Maccheronai, discesa dei Giudici, via Lattarini, discesa Caracciolo, via Gorizia, via Cagliari, piazza Rivoluzione e via Garibaldi. Sono stati inoltre eseguiti controlli amministrativi per garantire il corretto svolgimento delle attività degli esercizi pubblici, nel rispetto delle legittime aspettative di svago degli avventori.