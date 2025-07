Palermo, ruba il portafoglio al mercatino e svuota il conto: pensionato derubato di quasi 2mila euro

Stava facendo acquisti tra le bancarelle del mercatino in piazzale Giotto quando qualcuno, approfittando della confusione, gli ha messo le mani in tasca, sottraendogli il portafoglio. La vittima, un uomo di 67 anni, ha scoperto solo successivamente che oltre al furto del portafoglio, i ladri erano riusciti a prosciugargli quasi duemila euro tra prelievi e spese con le carte.

Il pensionato si è accorto del furto controllando il saldo del conto corrente, notando un ammanco di 1.772 euro che non aveva mai speso. Verificando i movimenti, ha scoperto che qualcuno aveva effettuato un prelievo di mille euro presso uno sportello Atm in via dei Nebrodi, utilizzando il suo bancomat o la carta di credito.

Non solo: i ladri hanno anche speso 772 euro in due negozi di alimentari, non meglio identificati. Dopo la denuncia presentata al commissariato Zisa-Borgo Nuovo, la polizia ha avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca e cercando di risalire agli esercizi commerciali dove sono stati effettuati gli acquisti, con l’obiettivo di identificare i responsabili del furto.