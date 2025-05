Palermo, uomo si toglie la vita al Policlinico dentro un’auto, intervento del 118

Paura all’ospedale Policlinico di Palermo. Alcuni pazienti e studenti hanno lanciato l’allarme. Un uomo è morto dentro l’auto con in mano una pistola. A quanto pare la vittima è un paziente del reparto di oncologia dell’ospedale.

Dopo un controllo è tornato in auto e si è esploso un colpo di pistola. In tantissimi hanno visto l’auto e la persona dentro. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e gli agenti di polizia e della scientifica che stanno eseguendo i rilievi.

Pare che avesse avuto la notizia di un male incurabile. Sono arrivati in massa gli agenti di polizie e i sanitari del 118. Ma per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Pare che l’uomo era in cura in ospedale nel reparto di oncologia. Le sue condizioni erano gravi. Dopo un controllo è uscito dal reparto ha preso una pistola e si sparato un unico colpo.

foto di Palermotoday