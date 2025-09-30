Notizie
Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti
Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo
Termini Imerese, gran finale de Le Vie dei Tesori: studenti protagonisti nelle visite teatralizzate alla Consolazione e al Grand Hotel
Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”
Maltempo: Tragedia sfiorata sulla Palermo-Messina, auto dei carabinieri si ribalta in autostrada
Corteo di solidarietà a Termini Imerese, i giovani si mobilitano per la Palestina
“Borghi d’Italia” racconta Termini Imerese tra storia, fede e archeologia
“Papà a ore”: a Palermo debutta la versione teatrale liberamente ispirata a Mrs. Doubtfire
Sparatoria durante la processione di Sferracavallo, spunta un secondo ferito
A Termini Imerese una casa di speranza: la storia di un ritorno e di una comunità che sa ancora donare
Ven. Ott 3rd, 2025

Attualità Cultura Palermo

“Papà a ore”: a Palermo debutta la versione teatrale liberamente ispirata a Mrs. Doubtfire

di redazione #debutto #himeraweb.it #palermo #Sicilia #Spettacolo teatrale

Palermo si prepara ad accogliere una nuova, brillante produzione teatrale che promette risate, emozioni e tanta umanità. Giovedì 2 ottobre, alle ore 21.30, sul palco dell’Apparte Teatro 2.0 andrà in scena il debutto di Papà a ore”, spettacolo diretto da Matteo Contino, con protagonista Damiano Bonanno.

La storia affronta una tematica delicata e attuale: quella del divorzio e della difficile sfida di un padre che, pur tra ostacoli e incomprensioni, non vuole rinunciare al proprio ruolo né all’amore dei figli. È in questo contesto che nasce la figura esuberante e irresistibile di Mrs. Doubtfire, simbolo di resilienza e creatività, capace di trasformare il dolore della separazione in un’opportunità di crescita e di vicinanza. Lo spettacolo teatrale portato in scena a Palermo è liberamente ispirata alla figura di Mrs. Doubtfire, simbolo di quei papà che nonostante il dolore, tendono a fare di tutto per stare vicini ai propri figli. 

Attraverso travestimenti, gag esilaranti e momenti di sincera commozione, lo spettacolo racconta con leggerezza e profondità la forza di un padre disposto a tutto pur di restare accanto ai propri bambini. In scena, Damiano Bonanno interpreta con energia e sensibilità un ruolo complesso: un uomo che alterna fragilità e comicità, restituendo al pubblico il ritratto autentico di un genitore che non smette di lottare.

L’allestimento, pensato per un pubblico di tutte le età, alterna scene esilaranti a momenti più intimi, regalando al pubblico uno sguardo tenero e universale sull’amore familiare e sulla magia delle seconde possibilità.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, cliccare qui. 

di redazione

Related Post

Cronaca Palermo Termini Imerese

Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti

redazione Ott 2, 2025
Cultura Notizie del Giorno Palermo

Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

redazione Ott 1, 2025
Cronaca Palermo

Maltempo: Tragedia sfiorata sulla Palermo-Messina, auto dei carabinieri si ribalta in autostrada

redazione Ott 1, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Palermo Termini Imerese

Maxi operazione antidroga, sgominata banda di spacciatori tra Palermo, Termini Imerese e Bagheria: 10 arresti

Cronaca Notizie del Giorno

Colpi di pistola allo Zen, nuova escalation di tensione nei quartieri di Palermo

Notizie del Giorno Termini Imerese

Termini Imerese, gran finale de Le Vie dei Tesori: studenti protagonisti nelle visite teatralizzate alla Consolazione e al Grand Hotel

Cultura Notizie del Giorno Palermo

Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1