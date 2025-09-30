“Papà a ore”: a Palermo debutta la versione teatrale liberamente ispirata a Mrs. Doubtfire

Palermo si prepara ad accogliere una nuova, brillante produzione teatrale che promette risate, emozioni e tanta umanità. Giovedì 2 ottobre, alle ore 21.30, sul palco dell’Apparte Teatro 2.0 andrà in scena il debutto di “Papà a ore”, spettacolo diretto da Matteo Contino, con protagonista Damiano Bonanno.

La storia affronta una tematica delicata e attuale: quella del divorzio e della difficile sfida di un padre che, pur tra ostacoli e incomprensioni, non vuole rinunciare al proprio ruolo né all’amore dei figli. È in questo contesto che nasce la figura esuberante e irresistibile di Mrs. Doubtfire, simbolo di resilienza e creatività, capace di trasformare il dolore della separazione in un’opportunità di crescita e di vicinanza. Lo spettacolo teatrale portato in scena a Palermo è liberamente ispirata alla figura di Mrs. Doubtfire, simbolo di quei papà che nonostante il dolore, tendono a fare di tutto per stare vicini ai propri figli.

Attraverso travestimenti, gag esilaranti e momenti di sincera commozione, lo spettacolo racconta con leggerezza e profondità la forza di un padre disposto a tutto pur di restare accanto ai propri bambini. In scena, Damiano Bonanno interpreta con energia e sensibilità un ruolo complesso: un uomo che alterna fragilità e comicità, restituendo al pubblico il ritratto autentico di un genitore che non smette di lottare.

L’allestimento, pensato per un pubblico di tutte le età, alterna scene esilaranti a momenti più intimi, regalando al pubblico uno sguardo tenero e universale sull’amore familiare e sulla magia delle seconde possibilità.

Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, cliccare qui.