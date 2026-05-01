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Cefalù Cronaca

Paura a Cefalù: bambino di 5 anni investito sul lungomare, trasferito in elisoccorso in condizioni critiche

di redazione #Cefalù #Cronaca #himeraweb.it #Notizie del giorno #Prima pagina #Sicilia

Grave incidente nel pomeriggio nella zona costiera della cittadina normanna, dove un bambino di soli cinque anni è stato investito da un camioncino in transito. Le condizioni del piccolo sono apparse da subito critiche.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo stava procedendo a velocità moderata quando si è verificato l’impatto. L’esatta dinamica resta da chiarire: gli investigatori stanno effettuando rilievi e raccogliendo testimonianze per accertare eventuali responsabilità.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118, giunto sul posto, ha prestato le prime cure al bambino, riscontrando un grave trauma cranico. Considerata la delicatezza del quadro clinico, i sanitari hanno proceduto con l’intubazione direttamente sul luogo dell’incidente, stabilizzandolo prima del trasferimento.

È stato quindi attivato l’elisoccorso per il trasporto urgente in un ospedale specializzato di Palermo, dove il piccolo è stato affidato alle cure del reparto di rianimazione pediatrica. Le prossime ore saranno determinanti per valutarne l’evoluzione clinica.
L’area dell’incidente è stata transennata per consentire i rilievi tecnici. Sul posto anche numerosi cittadini, rimasti profondamente scossi da quanto accaduto.

La testimonianza di chi ha assistito alla scena

Tra i testimoni, un uomo che ha assistito alla scena ha riferito: «È successo tutto in pochi istanti. Il bambino è uscito improvvisamente tra due auto sotto gli occhi dei genitori. Il furgoncino procedeva lentamente, ma l’impatto è stato molto violento».

Lo stesso testimone ha descritto i momenti immediatamente successivi: «Il piccolo è rimasto a terra immobile. La madre lo ha girato facendolo appoggiare sull’asfalto. Dopo qualche secondo ha iniziato a piangere, ma senza muoversi».

Parole che restituiscono la drammaticità dell’accaduto e lo shock vissuto dai presenti, incluso il conducente del mezzo, rimasto sul posto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, generando un’ondata di apprensione. Cefalù segue con il fiato sospeso l’evolversi delle condizioni del bambino, nella speranza di aggiornamenti positivi nelle prossime ore.

 

di redazione

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