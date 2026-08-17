Attimi di paura ieri mattina nelle acque di Salinelle Beach, dove un uomo di 76 anni ha accusato un malore mentre si trovava in mare per fare snorkeling. A lanciare l’allarme è stato il fratello, che si trovava in acqua con lui.

L’episodio si è verificato intorno alle 9. Il 76enne, impegnato nello snorkeling, avrebbe improvvisamente iniziato ad avere difficoltà. Il fratello si è accorto della situazione e ha immediatamente chiesto aiuto.

I due bagnini in servizio sulla spiaggia, Emanuele ed Ekaterina, sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo l’uomo in acqua e riuscendo a riportarlo a riva.

Una volta sulla spiaggia sono scattate le operazioni di primo soccorso. I soccorritori hanno effettuato anche manovre di rianimazione, prestando assistenza all’uomo in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Momenti concitati, dunque, sulla spiaggia di Salinelle, con i presenti che hanno seguito con apprensione le operazioni di soccorso. La rapidità dell’intervento dei bagnini ha consentito di prestare le prime cure al 76enne prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lascari, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze che hanno preceduto il malore.

L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e il 76enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio ha suscitato apprensione tra i bagnanti presenti a Salinelle, una delle località balneari più frequentate del litorale di Lascari, soprattutto nel pieno della stagione estiva.