Paura sulla A19: scontro tra due auto all’altezza di Altavilla Milicia

Incidente stradale nella notte lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Palermo, all’altezza di Altavilla Milicia.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. Al momento non sono note le dinamiche dell’incidente né le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

A causa dell’incidente si registrano rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Si raccomanda agli automobilisti in transito di procedere con prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica presente.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.